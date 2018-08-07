В Соборной мечети Москвы в эти минуты проходит прощание с журналистом Орханом Джемалем

Он был убит неделю назад в Центральноафриканской республике вместе с режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко.

На прощание с Джемалем пришли несколько сотен человек. Перед заупокойной молитвой около дверей Соборной мечети прошел стихийный митинг. На нем выступили друзья и родственники Джемаля. Так, журналист Максим Шевченко назвал его благороднейшим человеком из тех, кого он знал. А сын Джемаля Мансур Джемаль поблагодарил всех, кто пришел на прощание, и пожелал, чтобы таких людей, как отец, было как можно больше. Все выступавшие говорили о Джемале как о человеке, который обладал невероятным мужеством, хоть порой и безрассудным, а также скромностью. Некоторые, при этом, говорили о вине перед журналистом, который, по их словам, иногда оставался в тяжелых жизненных ситуациях один. Периодически в толпе раздавались выкрики «Аллах Акбар». Выступавший же в конце глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов призвал не относиться к Джемалю как к умершему человеку и говорить о нем только добрые слова

Орхана Джемаля похоронят в мусульманском секторе Хованского кладбища.