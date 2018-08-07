Немецкий автомобилестроительный концерн Даймлер отказался от планов по расширению своего бизнеса в Иране
Немецкий автомобилестроительный концерн Даймлер отказался от планов по расширению своего бизнеса в Иране из-за американских санкций, — сообщает агентство Рейтер.
В 2016 году Даймлер заключил предварительное соглашение о создании совместного предприятия для производства и продажи грузовиков Мерседес-Бенц в Иране. Впрочем, производство до сих пор не началось.
Комментарии19
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andre_klimov 07 августа 2018 | 15:40
Привет, Могерини! Прими от бизнеса...
polsan 07 августа 2018 | 15:47
andre_klimov: Первый пошёл! :))
dataan 07 августа 2018 | 16:56
А тем временем, в Германии началась укладка труб «Северного потока-2»
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 15:41
В каком месте он "немецкий"? Зачем так грубо передёргивать, вы чего?
Доли распределяются следующим образом среди акционеров регионально (по состоянию на 30 апреля 2008 года):
39,0 % Германия
32,3 % Другие страны Европы
21,2 % США
7,5 % Другие страны
andre_klimov 07 августа 2018 | 15:51
noxepy_7_40_:
Глупыш, по какому признаку устанавливается принадлежность мультинациональных корпораций? Где у Daimler AG головной офис?
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 16:14
andre_klimov: Поросёночек, ты просишь, чтобы я тебе отвечал за редакцию Эха? Ещё и бесплатно небось? Хитро!
polsan 07 августа 2018 | 15:53
noxepy_7_40_: А как вы его обзовёте? Может быть арабский ведь это акционерное общество и крупнейшим держателем акций концерна Daimler AG является арабский инвестиционный фонд Aabar Investments с 9,1 % акций?
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 16:17
polsan: Котик, зачем кого-то обзывать. Я бы его назвал "транснациональный".
seryj_wolk 07 августа 2018 | 15:56
Даймлер зарабатывает в Штатах больше, чем в Иране, потому и такой выбор.
seryj_wolk 07 августа 2018 | 16:05
Структура капитала по регионам. По состоянию на 30.06.2018
Deutschland 30,5%
Europa, ohne Deutschland 26,8%
USA 20,3%
Kuwait 6,8%
Asien 12,0%
Sonstige 3,6%
Summe 100,0%
mikr 07 августа 2018 | 16:06
А как же было не отказаться, если у Даймлера, БМВ, Фольксвагена, Ауди, самые большие отделения расположены в США, а Опель и вовсе принадлежит американцам? Естественно, что американцы держат немцев за яйца и вынуждают дышать по своим правилам. Но, в конце концов это - их личные дела. Вот только не надо беспредельный американский шантаж выдавать за добрую волю Даймлера.
raffal 07 августа 2018 | 16:18
mikr: а Опель и вовсе принадлежит американцам...
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Лучше бы вели себя тихо.
Adam Opel AG с некоторых пор принадлежит концерну PSA - Peugeot Citroën Automobiles, Франция.
И не шантаж, а санкции. Увы, у США есть такие возможности, а у России нет. Это тоже одна из причин расейского психоза. Жуть, как хочется быть как Америка, но...кишка тонка.
ematveev 07 августа 2018 | 16:42
raffal:
Именно шантаж. Ну или приказ, как вам удобнее считать, чтобы евроиконы ваши не сильно лицо теряли.
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«Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами», — об этом написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.
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Записи в Твиттере хозяина вполне хватает, чтобы вассалы взяли под козырек и сделали ему приятно.
raffal 07 августа 2018 | 16:52
ematveev:
Вассалы это, по Вашей версии, все, кто России не по душе. Разумеется, ни упыря Асада, ни выкидыши типа "суверенов" "абхазии" и "ю.осетии", Вы вассалами не считаете. Вот, Германия, вообще EU, кстати, равный США по мощи, это "вассалы".
Так что, все Ваши умозаключения только от комплекса неполноценности, которым, увы. тяжко страдает нынешняя России и т.н. "патриоты", читай холопы.
ematveev 07 августа 2018 | 17:03
raffal:
Молодец.
Прокомментировали конкретное слово, использованное оппонентом, но ни слова по сути. Ибо - нечего. В следующий раз я специально сделаю опечатку, чтобы вам совсем легко отвечать было. Ну и для поддержки, для придания значимости и для объема упомянуты Асад и т.д.
А вообще да, давайте будем считать, что эти два события никак не связаны.
Совпадение, не более.
Случайность.
И только "патриоты", страдающие от комплекса неполноценности, могут придумать тут связь.
mikr 07 августа 2018 | 16:43
raffal: //...Adam Opel AG с некоторых пор принадлежит концерну PSA...//
Не думаю, что Ваше уточнение может в корне изменить мой анализ ситуации. Тем не менее я признаю собственную неточность и благодарю за поправку.
raffal 07 августа 2018 | 16:48
mikr: Не думаю, что Ваше уточнение может в корне изменить мой анализ ситуации.
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Конечно, не думаете. Думать, увы, это не Ваша стезя. Стало быть, если Ваш "анализ" сохраняет status quo, не американцы теперь выкручивают руки немцам, а французы?; )
mikr 07 августа 2018 | 16:52
raffal: //...И не шантаж, а санкции...//
А что касается шантажа или санкций, то это по сути - одно и то же, поскольку оба этих понятия совершенно одинаково означают угрозу негативных последствий для шантажируемого в случае невыполнения требований шантажиста.
raffal 07 августа 2018 | 16:59
mikr:
Если бы в 1938 году западные демократии, вместо наивной попытки умиротворения Гитлера, сдав ему чешские Судеты (кстати, населённые этническими немцами и восторженно встретившими возвращение в "родную гавань"), наложили санкции на Германию, вплоть до эмбарго, то и войны бы не было и нацисты быстро бы скатились на обочину политической жизни Германии, став кучкой городских сумасшедших.
Так что, уроки "мюнхена-1938" учтены. Никаких уступок наглецам. А санкции это лекарство от дури. И достаточно эффективное.