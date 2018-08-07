Немецкий автомобилестроительный концерн Даймлер отказался от планов по расширению своего бизнеса в Иране из-за американских санкций, — сообщает агентство Рейтер.

В 2016 году Даймлер заключил предварительное соглашение о создании совместного предприятия для производства и продажи грузовиков Мерседес-Бенц в Иране. Впрочем, производство до сих пор не началось.