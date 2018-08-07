Федеральная пассажирская компания, это дочка РЖД, не планирует создавать лоукостер

Речь идет об отдельном низком тарифе в вагонах так называемого эконом-бюджета, — заявил РБК руководитель компании Петр Иванов. Он уточнил. Что это будут не только плацкарты, но и купейные вагоны, а также СВ с низкой сервисной оснащенностью – без кондиционеров и биотуалетов. Временный тариф будет действовать до 2025 года.