Федеральная пассажирская компания, это дочка РЖД, не планирует создавать лоукостер
Речь идет об отдельном низком тарифе в вагонах так называемого эконом-бюджета, — заявил РБК руководитель компании Петр Иванов. Он уточнил. Что это будут не только плацкарты, но и купейные вагоны, а также СВ с низкой сервисной оснащенностью – без кондиционеров и биотуалетов. Временный тариф будет действовать до 2025 года.
Комментарии5
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ostapbey 07 августа 2018 | 15:39
И так , чтоб купить билет с Хабаровска в Мухосасранск нужно три года пахать на выделенном гектаре с клубникой.
Если удастся вырвать ее на корешке из под колес местных представителей власти Путина.
На местах даже..
kindman_a 07 августа 2018 | 15:49
Походу, РЖД скоро будет вводить стоячие места по цене СВ.
Иных причин для использования в 21-м веке этих давно изношенных душегубок, которые они называют вагонами, я - не вижу.
airjeff 07 августа 2018 | 15:55
интересно, остались после Столыпина столыпинские вагоны? можно использовать. проводница будет ходить с чаем, сенца свежего подкидывать. вагоны назвать суперэкономбюджета.
kryimzdick 07 августа 2018 | 15:57
Они вообще работать не умеют.
chnch 07 августа 2018 | 16:27
"без кондиционеров и биотуалетов" Опять вонь носков и срать на рельсяы ? Ну чё... Молодцы...