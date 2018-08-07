Сумма вознаграждения членам правления Роснефти в первом полугодии составила два миллиарда рублей
Сумма вознаграждения членам правления Роснефти в первом полугодии составила два миллиарда рублей, — говорится в ежеквартальном отчете компании. В правление входят 11 человек, возглавляет его Игорь Сечин, — сообщает ТАСС.
Комментарии25
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yralez 07 августа 2018 | 15:39
Можно было и побольше.....все таки показали шиш народу, а не доходы от нефти.
А также за опустошение карманов населения.
kindman_a 07 августа 2018 | 15:43
yralez:
Видимо, это лучшие работники колбасного цеха "Роснефти".
Как они только концы с концами сводят, бедолаги-топманагеры фуевы...
sparky 07 августа 2018 | 15:48
kindman_a: Однако на 100-метровые яхты для своих княгинь всем из 11ти не хватит. Ребяткам нужно поднапрячься.
dataan 07 августа 2018 | 16:47
sparky: Это уже во втором полугодии
neyexo 07 августа 2018 | 15:42
Вот где разница - если где-то цифры не бились
andre_klimov 07 августа 2018 | 15:42
А сколько это будет, если мерять корзинками с колбаской?
olegleon 07 августа 2018 | 15:48
andre_klimov: 15,88 корзинки "от Сечина"
andre_klimov 07 августа 2018 | 16:05
olegleon:
То есть получается - каждому по корзинке, допустим, Сечину - 2 (в качестве компенсации за Улюкаева) а остальное - "папе"...
olegleon 07 августа 2018 | 16:20
andre_klimov: 11 корзин между собой, а 4 "занесли кому надо" без помощи ФСБ
virgenu 07 августа 2018 | 15:48
Для того и строил Сечин с Путиным воровской режим, чтоб присваивать государственные деньги.В частной компании доля прибыли делится между собственниками после уплаты налогов. Это их дело. В государственной компании зарплату устанавливает государство через свои структуры.Аппетиты коррупционеров и жулья власть предержащих неостановимы.
airjeff 07 августа 2018 | 15:50
членам правления деньги выдаются под наблюдением лучших врачей. те смотрят, чтобы не разорвало
sapiens17 07 августа 2018 | 15:56
"Денег нет, но вы держитесь!"
Д.Медведев, И.Сечин. ...
sarbus 07 августа 2018 | 15:59
Вознаграждения за что?
speculyant 07 августа 2018 | 16:00
Бедняги! Даже до 2х ярдов на пятак не дотянули... Эй,порты,вы где?! Скидываться побежали на помощь нищенствующим шефам? "А в ответ-тишина"-ни одного ватного комента...
kochar 07 августа 2018 | 16:05
Без слов,только блевотина.
balya 07 августа 2018 | 16:08
Не хило акционеры отрываются за счёт государственной компании. Компания - убыточна и постоянно просит денег у правительства и выплачивает такие вознаграждения. Помните фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", как герой Кайдановского говорит герою Богатырёва по поводу чемоданчика с драгоценностями: "Это. это - надо одному, а не всем!" Вот им - надо, а народу, которому принадлежат природные ресурсы - денег нет.
tag188 07 августа 2018 | 16:13
«Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными», — сказал глава «Роснефти». (С)
Ну а для вас, дорогие россияне, повышение НДС, ЖКХ и вишенкой на торте -- пенсионного возраста :))
gregor 07 августа 2018 | 16:14
А нефть в стране чья ? Сечина ?
А ВЕТЕРАН ВОВ ,живущий в лачуге без удобств , голосовал за Путина , дружка Сечина и их друзей и родственников .
Где логика у людей ? Когда уже Россиянин начнёт соображать логически ,самостоятельно ,а не ...... таращится на телевизионных поганцев или пропагандистов из общества "Знание " из прошлой жизни ?
Россиянин ,ты когда начнёшь соображать ? Ась ?
14 % меньшинства уже соображают ,их не обманешь невежеством и лицемерием . Когда уже 86 % начнёт пользоваться головкой , головкой которая на верху тела находится ?
Или это на всегда ,как и отсутствие дорог и друзей ?
dft 07 августа 2018 | 16:14
Тю, а чего так мало???
timber_head 07 августа 2018 | 16:16
"Денег нет, но вы держитесь".
ed10075 07 августа 2018 | 16:16
Все, что построили прежние поколения, соревнуясь в пятилетках за гроши, теперь приносит счастье горстке бандитов.
compare 07 августа 2018 | 16:21
как же должны наполниться "гордостью" и нежностью сердца "простых людей и пенсионеров",за их "сынов",так неистово и самоотверженно трудящихся на ниве "мазутки"!
stariyperd 07 августа 2018 | 16:26
а я рад за них, наших "неимущих". но вы же, 140 млн господ, не поверите.
alexandr400 07 августа 2018 | 16:34
А можно устроить батл на ТВ? Набрать этих десять свинок в главе с боровом и пенсионеров, желательно из замкадья. Я б посмотрел.
gregor 07 августа 2018 | 16:43
alexandr400:
86 % нар .... т.есть населения , будет против .
Им телевизор не разрешает соображать самостоятельно .