Z Архив новостей новости
5 25 6 2582
15:32, 07 августа 2018

Сумма вознаграждения членам правления Роснефти в первом полугодии составила два миллиарда рублей

Сумма вознаграждения членам правления Роснефти в первом полугодии составила два миллиарда рублей, — говорится в ежеквартальном отчете компании. В правление входят 11 человек, возглавляет его Игорь Сечин, — сообщает ТАСС.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yralez 07 августа 2018 | 15:39

Можно было и побольше.....все таки показали шиш народу, а не доходы от нефти.
А также за опустошение карманов населения.

kindman_a 07 августа 2018 | 15:43

yralez:

Видимо, это лучшие работники колбасного цеха "Роснефти".
Как они только концы с концами сводят, бедолаги-топманагеры фуевы...

sparky 07 августа 2018 | 15:48

kindman_a: Однако на 100-метровые яхты для своих княгинь всем из 11ти не хватит. Ребяткам нужно поднапрячься.

dataan 07 августа 2018 | 16:47

sparky: Это уже во втором полугодии

neyexo 07 августа 2018 | 15:42

Вот где разница - если где-то цифры не бились

andre_klimov 07 августа 2018 | 15:42

А сколько это будет, если мерять корзинками с колбаской?

olegleon 07 августа 2018 | 15:48

andre_klimov: 15,88 корзинки "от Сечина"

andre_klimov 07 августа 2018 | 16:05

olegleon:
То есть получается - каждому по корзинке, допустим, Сечину - 2 (в качестве компенсации за Улюкаева) а остальное - "папе"...

olegleon 07 августа 2018 | 16:20

andre_klimov: 11 корзин между собой, а 4 "занесли кому надо" без помощи ФСБ

virgenu 07 августа 2018 | 15:48

Для того и строил Сечин с Путиным воровской режим, чтоб присваивать государственные деньги.В частной компании доля прибыли делится между собственниками после уплаты налогов. Это их дело. В государственной компании зарплату устанавливает государство через свои структуры.Аппетиты коррупционеров и жулья власть предержащих неостановимы.

airjeff 07 августа 2018 | 15:50

членам правления деньги выдаются под наблюдением лучших врачей. те смотрят, чтобы не разорвало

sapiens17 07 августа 2018 | 15:56

"Денег нет, но вы держитесь!"
Д.Медведев, И.Сечин. ...

sarbus 07 августа 2018 | 15:59

Вознаграждения за что?

speculyant 07 августа 2018 | 16:00

Бедняги! Даже до 2х ярдов на пятак не дотянули... Эй,порты,вы где?! Скидываться побежали на помощь нищенствующим шефам? "А в ответ-тишина"-ни одного ватного комента...

kochar 07 августа 2018 | 16:05

Без слов,только блевотина.

balya 07 августа 2018 | 16:08

Не хило акционеры отрываются за счёт государственной компании. Компания - убыточна и постоянно просит денег у правительства и выплачивает такие вознаграждения. Помните фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", как герой Кайдановского говорит герою Богатырёва по поводу чемоданчика с драгоценностями: "Это. это - надо одному, а не всем!" Вот им - надо, а народу, которому принадлежат природные ресурсы - денег нет.

tag188 07 августа 2018 | 16:13

«Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными», — сказал глава «Роснефти». (С)
Ну а для вас, дорогие россияне, повышение НДС, ЖКХ и вишенкой на торте -- пенсионного возраста :))

gregor 07 августа 2018 | 16:14

А нефть в стране чья ? Сечина ?
А ВЕТЕРАН ВОВ ,живущий в лачуге без удобств , голосовал за Путина , дружка Сечина и их друзей и родственников .
Где логика у людей ? Когда уже Россиянин начнёт соображать логически ,самостоятельно ,а не ...... таращится на телевизионных поганцев или пропагандистов из общества "Знание " из прошлой жизни ?
Россиянин ,ты когда начнёшь соображать ? Ась ?
14 % меньшинства уже соображают ,их не обманешь невежеством и лицемерием . Когда уже 86 % начнёт пользоваться головкой , головкой которая на верху тела находится ?
Или это на всегда ,как и отсутствие дорог и друзей ?

dft 07 августа 2018 | 16:14

Тю, а чего так мало???

timber_head 07 августа 2018 | 16:16

"Денег нет, но вы держитесь".

ed10075 07 августа 2018 | 16:16

Все, что построили прежние поколения, соревнуясь в пятилетках за гроши, теперь приносит счастье горстке бандитов.

compare 07 августа 2018 | 16:21

как же должны наполниться "гордостью" и нежностью сердца "простых людей и пенсионеров",за их "сынов",так неистово и самоотверженно трудящихся на ниве "мазутки"!

stariyperd 07 августа 2018 | 16:26

а я рад за них, наших "неимущих". но вы же, 140 млн господ, не поверите.

alexandr400 07 августа 2018 | 16:34

А можно устроить батл на ТВ? Набрать этих десять свинок в главе с боровом и пенсионеров, желательно из замкадья. Я б посмотрел.

gregor 07 августа 2018 | 16:43

alexandr400:
86 % нар .... т.есть населения , будет против .
Им телевизор не разрешает соображать самостоятельно .

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 567 6 5868 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6161 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 7305 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9900 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 264 6 24171 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 103 6 9494 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Я не хочу бороться за лучшее место на гноище Альтернативу я описал. Не нравится – остается ждать смерти одного вождя для замены на другого. Проиграем 2021 год, не пройдем в Думу – не нужно рассчитывать на 2026-й…

5 304 6 51682 31.07
Kполитика, оппозиция, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16633 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 6957 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 229 6 26076 07:56
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15506 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 55 6 7413 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 121 6 16305 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Интервью Особое мнение

Евгения Альбац гость: Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»

Орхан был такой — крепкий, надежный, талантливый и журналист. И если мы его отправляли в командировку, то с гарантией был текст, и текст был всегда очень хороший…

5 150 6 37891 31.07
#слушать 36:00 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России – главный барьер или главный приоритет? Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..

5 116 6 18752 05.08
Kполитика, общество, рф, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Опа! Опа! Америка, Европа! Большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине…

5 60 6 9939 03.08
Kрф, власть, политика, сша, украина, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Большая тройка российских операторов отменит плату за входящие звонки в национальном роуминге Как сообщает РБК, у «Вымпелкома» плата будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября…

5 3 6 10015
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 145 6 198189 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 33 6 4758 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 16 6 511012 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 161 6 114762 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7168923
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3602717

Сегодня в эфире