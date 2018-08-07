Лев Пономарев: Фигуранткам дела «Новое величие» Марии дубовик и Анне Павликовой требуется срочная медицинская помощь
Фигуранткам дела «Новое величие» Марии дубовик и Анне Павликовой требуется срочная медицинская помощь, — заявил правозащитник Лев Пономарев. Он считает содержание девушек в СИЗО намеренным издевательством, которое создает серьезные угрозы здоровью.
Фигурантов дела Новое величие обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным некоторых СМИ, обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, которые были внедрены в группу в рамках оперативных действий, — напоминает «Интерфакс».
Комментарии9
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olegleon 07 августа 2018 | 15:37
так они создали эту группу тяжело больных или были внедрены?
balya 07 августа 2018 | 15:52
olegleon: olegleon: Только очень наивные и немного больные девушки могли поверить этим, даже не знаю как их назвать (названий много, но все они непечатные). Создать, чтобы получить звёздочки, премию или ещё что-нибудь, погубив жизнь и здоровье этим девочкам. Да. из цепких лап этих мерзавцев невозможно вырваться, к сожалению.
olegleon 07 августа 2018 | 15:54
balya: ну значит Эхо и другие СМИ врут написав "которые были внедрены в группу"
shplint_05 07 августа 2018 | 16:38
В СИЗО есть медчасть. Там им умереть не дадут. Вот, Сенцов, уже 3 месяца маковой росинки во рту не имеет, хотя и в тюрьме, и ничего, здоров. И этих идиоток вылечат.
abuvgrobu 07 августа 2018 | 15:40
В общем как всегда у либерья и схваченных за жопу "борцов": их пытали, им не давали, их угнетали, сладкими конфетами не потчевали и сопли не вытирали.. Ублюдки вонючие.
irdo 07 августа 2018 | 15:42
abuvgrobu:
Ублюдки вонючие.
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Это Вы про молоденьких девушек.
А не подумали, что бумерангом вернется к Вашим дочкам-внучкам?
А, ведь, вернется.
olegleon 07 августа 2018 | 16:03
irdo: это Вы про молоденькую Веру Засулич? или про молодую Фанни Каплан?
bignick 07 августа 2018 | 15:57
abuvgrobu: когда твоему вонючему отпрыску менты наркоту подкинут, посмотрим что запоешь
akk48 07 августа 2018 | 16:04
в назидание другим . что бы даже не думали . раскачивать галеру