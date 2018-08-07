В Туве журналистку Оюму Донгак задержали по подозрению в пропаганде или демонстрации нацистской символики
Она рассказала в Фейсбуке, что поводом стали два поста во ВКонтакте на историческую тему с фотографиями со свастикой — речь идет о постах 2014 года. Журналистка признать вину отказалась, — сообщает телеканал Дождь.
Комментарии16
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sadda 07 августа 2018 | 15:35
Совсем уже путинские вертухаи рехнулись. Наверное премии большие им за такие дела выдают.
polikarpich 07 августа 2018 | 15:40
sadda: У них, наверное, "план по валу" какой-то существует. Или просто не знают уже, как и прогнуться.
sensei54 07 августа 2018 | 15:44
sadda: «Не нужно искать никаких смыслов и логики, их нет. Есть только возможности, которые ограничены лишь их желаниями. И всё это лишь потому что: Могут. Себе. Это. Позволить.» (с)
kochar 07 августа 2018 | 16:07
sadda: "Совсем уже путинские вертухаи рехнулись. Наверное премии большие им за такие дела выдают."
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Ну а потом к стенке .
Проходили мы это,только эти неучи не осознают.
remote456 07 августа 2018 | 15:38
Всем носителям фольклорного косого креста приготовиться к отсидке за пропаганду фашизма.
zztop1960 07 августа 2018 | 15:54
remote456: Так есть фото Путина в Туве со свастикой. Срочно возбуждать дело ! http://for-ua.com/world/2007/08/20/114000.html
post_v 07 августа 2018 | 16:00
zztop1960:
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да-да
та самая Тува, где Путину дали поездить на лошади со свастикой на уздечке?
zztop1960 07 августа 2018 | 16:06
post_v: Теперь всем кто публиковал фото Путина с голым торсом , на коне с уздечкой со свастикой должно быть предьявлено обвинение в пропаганде фашизма. Это тысячи и тысячи , у ФСБ тюрем не хватит и погон для звёздочек
olegleon 07 августа 2018 | 15:43
"Минюстом России составляются списки экстремистских материалов, которое публикуются на официальном сайте. Списков нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций на сегодняшний день не существует, в связи с чем возникают вопросы при применении комментируемой статьи — является ли та или иная атрибутика или символика нацистской и т.д. Кроме того, законодательством также не даны определения понятий «нацистская символика или атрибутика» и «символика и атрибутика экстремистских организаций»."
benin_papa__ 07 августа 2018 | 15:48
Что такое приключилось с воинами-победителями, если даже один вид символики поверженного врага вызывает сегодня панику?
Как показывать теперь целую кучу фильмов про войну, начиная с "Щит и меч" и заканчивая последним "кино и немцы"?
aleks50 Алексей Клубников 07 августа 2018 | 15:53
Самим то правоохранителям не стыдно дурью маяться?
polikarpich 07 августа 2018 | 16:26
aleks50: Да ну?! У них жалованье вовсе не такое, как у нас, сирых и убогих. Надо же им изобразить какие-то телодвижения? И чтоб не особенно хлопотно было, сиди себе в кабинете и выискивай "экстремизьм" в интернете.
iplapa 07 августа 2018 | 15:54
Тетка еще та националистка.
zztop1960 07 августа 2018 | 16:00
Срочно запретить Лиго и Ивана Купала , их символ свастика. В Латвии это древний символ , знак Перконса , его изображали и изображают на дверях , одеждах, украшениях , варюжках и т.д. Совсем в РФ идиоты.
compare 07 августа 2018 | 16:17
какая безграмотность "охра(е)нителей"! ведь этот символ,очень часто используется в буддизме,уже лет так,2500...сколько надо ума,чтобы это узнать?
dimavosko 07 августа 2018 | 16:26
Это, граждане, не безграмотность правоохранителей", как тут некоторые пишут.
Это их предельный цинизм, помноженный на безнаказанность и презрение к гражданам.
Что абсолютно естественно для чекистского государства.