Самочувствие голодающего Олега Сенцова ухудшается — у него упал гемоглобин, что привело к анемии, а также низкий пульс – около 40 ударов в минуту, — сообщает Громадське со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе. Он отметил, что у Сенцова плохо с сердцем, но он не собирается прекращать голодовку, а также не соглашается на перевод в гражданскую больницу в Лабытнанги.

Сенцов голодает с 14 мая. Он требует отпустить всех украинцев, которые удерживаются в России по политическим причинам, — сообщает И«Интерфакс».