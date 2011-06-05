Самочувствие голодающего Олега Сенцова ухудшается — у него упал гемоглобин, что привело к анемии
Самочувствие голодающего Олега Сенцова ухудшается — у него упал гемоглобин, что привело к анемии, а также низкий пульс – около 40 ударов в минуту, — сообщает Громадське со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе. Он отметил, что у Сенцова плохо с сердцем, но он не собирается прекращать голодовку, а также не соглашается на перевод в гражданскую больницу в Лабытнанги.
Сенцов голодает с 14 мая. Он требует отпустить всех украинцев, которые удерживаются в России по политическим причинам, — сообщает И«Интерфакс».
Комментарии27
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andreykochnev 07 августа 2018 | 15:33
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Путин 2018
(Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 15:34
МУЖИК ... я бы наверное так не смог ...
sir_sar 07 августа 2018 | 15:57
johnbmw: Даже БАБА так смогла. Которая сейчас томится в украинских застенках.
А ты бы так не смог. Потому, что ты ни на что не способное ничтожество.
oldpartizan 07 августа 2018 | 16:04
sir_sar: ты то на всё способен.
даже булки раздвинул за пачку ролтона.
sir_sar 07 августа 2018 | 16:15
oldpartizan: Не мечтай.
Я бы не стал раздвигать твои булки. Побрезговал.
olegleon 07 августа 2018 | 15:34
"сообщает Громадське"
с этого и надо начинать
kindman_a 07 августа 2018 | 15:38
olegleon:
А чё не так?
Или должно быть написано, что Сенцов усиленно тренируется на берегу Черного моря, бегает по 50 км, употребляет спортивное питание, нарастил 12 кг мышечной массы, четыре раза в неделю посещает солярий?
olegleon 07 августа 2018 | 15:52
kindman_a: можно было бы написать, что он сегодня поставил очередной рекорд голодовки, например, который вряд ли кто в ближайшие годы сможет побить
pmasel 07 августа 2018 | 16:06
olegleon: Группа из 11 ирландских патриотов, находясь в тюрьме, объявила о бессрочной голодовке. Первый узник (Мак-Суини) умер только на 74-й день, второй на 88-й день, остальные девять человек на 94-й день отказались от голода, постепенно набрали вес и остались живы.
m_doc 07 августа 2018 | 16:16
pmasel: Из какого пальца высосан этот бред?!?!
На самом деле умерли 10 человек, начиная от 46 дней голодовки и кончая 73 днями.
Учитесь пользоваться Инетом. А заодно и головой.
olegleon 07 августа 2018 | 16:26
pmasel: т.е. ещё недельку подождём и Сенцов начнёт набирать вес?
dmast79 07 августа 2018 | 15:36
Как там героиня украинского народа Савченко?
Что то давно не слышно о ней!
kindman_a 07 августа 2018 | 15:41
dmast79:
А как там герой сирийского и центрально-африканского народа И. Пригожин?
Что то давно не слышно о нем!
lnmanusnostras1 07 августа 2018 | 15:54
kindman_a: а пригожин тоже голодал у нас, а то я пропустил?
blahovdav 07 августа 2018 | 15:59
dmast79: Как там героиня украинского народа Савченко?
Что то давно не слышно о ней! \\\\ Могу свинопуту рассказать... Есть такие очень нехорошие человеческие качества:тупость, баранья упоротость, и пр. В одних народах их меньше, в других больше... Была надька героем, а оказалась медведчуковско-путлеровской сучкой. У украинского народа ума оказалось больше и она перестала быть героем, в отличие от плешивой крысы, которая сколько бы не украла, не грабила свой народ, ей, этим не очень умным народом все спускается... Как там поживает плешивый воришка, портяныч?? Можешь привести мне цифры, что вор ЕБН украл больше, по сравнению с плешивым?? Это только некий тупоВатый лохторат, может говорить, что чикатило был лучше оноприенко, так как убил чуть меньше...
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 15:36
Голодает с 14 мая. А сегодня август. Самим не смешно?
Очень похоже на казус Савченко, которая голодая - потолстела.
Типично хохляцкие штучки.
Хотя Я за то, что бы обменять всех на всех. И этот Сенцов никакой не террорист, поджёг дверь ФСБ НОЧЬЮ, когда никого и рядом не было с этой дверью. И взрывчатки никакой не было.
Надо было осудить за мелкое хулиганство, на годик например (Я не спец в УК), и по УДО отпустить через пол-года....
kindman_a 07 августа 2018 | 15:46
jjuddgge_ddrredd:
Сколько на максимум ты голодал в своей жизни?
20 минут, как Васисуалий Лоханкин?
vasya_von_smetankin 07 августа 2018 | 15:37
Фашизм оделся в пещерно-патриотические рясы и поглощает Россию...
fosst13 07 августа 2018 | 15:53
vasya_von_smetankin: Псевдолиберальная шизофрения уже захавала ваш мозг, лол. Бегите, бегите скорее, за рубежом в статусе беженца вы хоть кому-то будете интересны. Если, правда, можете хотя бы пару абзацев говнеца про свою Родину в неделю выдавать.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 15:38
Какой Сенцов? Он же ещё во время чемпионата умер, вы чего? Спешите видеть Сенцова уже в Лондоне! Даже)))
В Англии очередной скандал с трупами. Тела, использованные для лондонской выставки, "могли принадлежать китайским диссидентам"
"Необходимо взять анализы ДНК человеческих трупов и органов, выставленных в Великобритании, чтобы установить, не принадлежат ли они китайским "узникам совести", было заявлено вчера", - сообщает The Times.
"В открытом письме, подписанном альянсом депутатов парламента и медицинских работников, утверждается, что на выставке "Реальные тела" (Real Bodies) в Национальном выставочном центре Бирмингема отсутствовали документы о согласии и идентификации личности", - пишет корреспондент Дэвид Сандерсон.
По словам организаторов выставки, 20 трупов и более 200 органов были предоставлены лабораторией в Даляне в Китае, которая специализируется на пластинации - процессе, при котором для сохранения тел используется силиконовая резина. Они утверждают, что все "экспонаты, представленные на выставке, были предоставлены легально" и при жизни эти люди "не были никакими заключенными".
В опубликованном вчера открытом письме упоминаются сообщения о том, что тела из Далянского комплекса принадлежали, в том числе, политическим заключенным, содержавшимся в лагере неподалеку от лаборатории, пишет журналист.
cosmo_ 07 августа 2018 | 15:46
Интересно, а как адвокат промерял гемоглобин??? Калькулятором?? Или айфоном??
cosmo_ 07 августа 2018 | 15:48
Хорошо хоть дурацкую приписку "режиссер" перестали втюхивать куда попало....
fosst13 07 августа 2018 | 15:51
Ой бида, мы все так переживаем. Прямо как за узника кровавого французкого режима - Павленского.
mamiluk 07 августа 2018 | 15:53
Диктатор хочет показать что он "твёрд...и не боится" Сенцова...ссссс...слов нет...хотелось бы увидеть этого кремлевского слизня...в тот момент когда он будет с ужасом трепетать от того что он выжил,и вообще пережил всех своих невинных жертв.
estamp 07 августа 2018 | 16:01
плохо с сердцем, но он не собирается прекращать голодовку, а также не соглашается на перевод в гражданскую больницу
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Ну значит такова воля покойного
kochar 07 августа 2018 | 16:03
Альберт Эйнштейн
The world is dangerous, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.
Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, но потому, что некоторые видят это и ничего не делают.
max3446 07 августа 2018 | 16:36
сообщает Громадське со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе ... можно смело проходить мимо не читая - 100% фейк