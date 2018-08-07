В Глазго в рамках объединенного Чемпионата Европы сегодня завершают выступление представители синхронного плавания

Российская команда здесь – снова вне конкуренции.

Из 9 дисциплин российские синхронистки не принимали участие только в одной. Причем, комбинированную программу было решено пропустить сознательно. Как отметила главный тренер сборной Татьяна Покровская, это чисто политическое решение – отдать медаль другой стране. Чтобы о регулярных победах наших меньше злословили.

И вот сегодня российские мастера синхронного плавания вновь подтвердили, что им по прежнему нет равных. Сперва Светлана Колесниченко и Варвара Субботина одержали победу в произвольной программе дуэтов. А затем Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в произвольной программе микст-дуэтов. Причем, и те, и другие победили соперников за явным преимуществом.

Всего российские спортсмены завоевали на Объединенном Чемпионате Европы уже 17 наград высшей пробы. И уверенно лидируют в медальном зачете.