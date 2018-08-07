Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% пакет акций английского ФК «Арсенал»
Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал», — пишет Файнэншнл Таймс. Усманов уступил свою долю американскому бизнесмену, владельцу контрольного пакета акций клуба Стену Кронке за 550 миллионов фунтов.
Комментарии3
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book_publisher 07 августа 2018 | 15:09
Теперь главное - вытащить денежки из Великобритании...
andre_klimov 07 августа 2018 | 15:16
book_publisher:
С этим, как раз, проще - эти средства легализованы. Другое дело, что как их теперь уберечь от распила "друзьями по кооперативу"? А ещё что-то заявленные цифры не бьются.
kazlevich1949 07 августа 2018 | 15:24
Похоже, что в футбольной премьер лиге Британии завёлся свой "Рогозин"...