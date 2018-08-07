Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% пакет акций английского ФК «Арсенал»

Российский миллиардер Алишер Усманов продал 30% пакет акций английского футбольного клуба «Арсенал», — пишет Файнэншнл Таймс. Усманов уступил свою долю американскому бизнесмену, владельцу контрольного пакета акций клуба Стену Кронке за 550 миллионов фунтов.