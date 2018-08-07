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15:03, 07 августа 2018

Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского

Его обвиняют в хищении средств госкорпорации «Роскосмос».

Сегодняшнее решение отменяет постановление Бабушкинского суда об аресте Лемешевского до 19 сентября. Но на свободу он пока не выйдет Суд апелляционной инстанции оставил его под стражей до 13 августа. Таким образом, ходатайство следствия о мере пресечения обвиняемого Бабушкинский суд должен рассмотреть до следующего понедельника. Защита просила избрать Лемешевскому домашний арест.

Теперь уже бывшего гендиректора НПО им. Лавочкина подозревают в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые на самом деле выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела предприятия. Сумма ущерба оценивается более чем в 330 миллионов рублей. Свою вину Лемешевский не признает. По его словам, он обратился за сторонней помощью, поскольку юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам к предприятию, заявленным после срыва нескольких десятков контрактов. В начала августа совет директоров НПО досрочно отправил Лемешевского в отставку.

По делу о мошенничестве также арестованы руководитель дирекции объединения Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков. Свою вину они тоже не признают.

Комментарии

1

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yralez 07 августа 2018 | 15:31

У Рогозина украли......он то считал денежки уже своими.

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