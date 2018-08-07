В Московской Соборной мечети завершилась церемония прощания с журналистом Орханом Джемалем, который вместе с коллегами был убит в Центральной Африканской республике.

Журналист был похоронен сегодня в мусульманской части Хованского кладбища.

Орхан Джемаль был бесстрашным и очень увлеченным человеком. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Он добавил, что Орхан делал то, на что другие журналисты просто не способны.

Через полтора часа на Троекуровском кладбище начнется церемония прощания с режиссером Александром Расторгуевым. Оператор Кирилл Радченко похоронен сегодня на Булатниковском кладбище. По просьбе родственников церемония прощания была закрытой.