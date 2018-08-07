Правозащитники проводят одиночные пикеты с требованием прекратить преследование фигурантов дела «Новое величие»

Правозащитники проводят сегодня серию одиночных пикетов у входа в Парк Горького с требованием прекратить преследование фигурантов так называемого дела «Новое величие». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.



«Сегодня будет проведен одиночный пикет в 15.00 у входа в Парк им.Горького. Люди будут стоять с плакатом, меняя друг друга в поддержку фигурантов дела «Новое величие»», — рассказал он.

Л.Пономарев подчеркнул, что само дело сфабриковано сотрудниками спецслужб и правоохранительными органами.

««Новое величие» — это дело, которое по нашим оценкам сфабриковано правоохранительными службами. Под стражей находятся две абсолютно больные девочки – это Аня Павликова и Маша Дубовик. У этих девочек очень серьезные осложнения со здоровьем. По закону они должны быть под домашним арестом, потому что под стражей держать их нет никаких оснований «, — подчеркнул он.

Л.Пономарев добавил, что 9 августа состоится заседание Дорогомиловского суда, где будет рассматриваться вопрос о мере пресечения, и призвал всех неравнодушных прийти в суд к 16.00, чтобы поддержать этих девочек.

«Мы обращаемся к москвичам, пусть они приходят в суд. В прошлый раз в суде присутствовало 150 человек. Надеемся, что в этот раз будет больше. Мы должны массовым интересом к этому делу привлечь внимание руководства страны», — отметил он.

А.Павликову, М.Дубовик и еще восемь человек обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие», направленного на свержение конституционного строя в России.