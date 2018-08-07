«Шпигель»: Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить выдачу т. н. «золотых документов» гражданам России

Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить выдачу так называемых «золотых документов» гражданам России, республик бывшего Советского Союза и Китая, — пишет журнал «Шпигель».

«Золотыми документами» называют паспорта и виды на жительство, которые выдаются в обмен на покупку недвижимости или инвестиций в экономику стран ЕС. В отчете еврокомиссии особенно отмечены Кипр, Греция и Мальта.

В Брюсселе подчеркивают, что Евросоюз не должен стать прибежищем для преступников, коррупции и грязных денег.