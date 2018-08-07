«Шпигель»: Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить выдачу т. н. «золотых документов» гражданам России
Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить выдачу так называемых «золотых документов» гражданам России, республик бывшего Советского Союза и Китая, — пишет журнал «Шпигель».
«Золотыми документами» называют паспорта и виды на жительство, которые выдаются в обмен на покупку недвижимости или инвестиций в экономику стран ЕС. В отчете еврокомиссии особенно отмечены Кипр, Греция и Мальта.
В Брюсселе подчеркивают, что Евросоюз не должен стать прибежищем для преступников, коррупции и грязных денег.
Комментарии18
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andreykochnev 07 августа 2018 | 14:39
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putin2018 07 августа 2018 | 14:41
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(Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
dmast79 07 августа 2018 | 14:43
putin2018: Ого, сколько вирусного спама. Там по ссылкам что - реклама проституток?
andre_klimov 07 августа 2018 | 15:07
dmast79:
Только одной. Она, правда, лысая и гнусная, но 86% её клиентов остаются довольны, хоть это она их "имеет".
dmast79 07 августа 2018 | 15:14
andre_klimov:
Ну разные извращенцы бывают, некоторых и лысые возбуждают - лучше признайтесь, вам то понравилось или нет?
polsan 07 августа 2018 | 14:57
На Кипре,в Греции и на Мальте это беднота. Особо одарённые там не покупают золотые документы! ))
max3446 07 августа 2018 | 14:49
В Германии начались и идут по плану работы по строительству газопровода «Северный поток — 2», несмотря на отчаянные попытки ряда западных лидеров помешать реализации проекта.
«Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля», — цитирует РИА Новости финансового директора компании Uniper (одного из европейских партнеров «Газпрома») Кристофера Дельбрюка.
Напомним, что своё разрешение на прокладку второй нитки газопровода из России в Германию уже дали власти ФРГ, Финляндии и Швеции.
Дания (под давлением США) всё еще в раздумьях, однако компании, реализующие «Северный поток — 2», уже обозначали, что газопровод будет построен в любом случае — датский участок можно будет перенести.
ostapbey 07 августа 2018 | 14:55
max3446: а вот будет потеха, когда достроишь, и будешь выпускать газ в чистое европейское небо..
Гринписсс ужо побалуется над тобой и твоим золотым пакетом.
По самое небалуй!
Даже
parasuk_ 07 августа 2018 | 15:02
ostapbey: Главное в это верить. Как верили местные свидомиты в то, что Керченский мост строится в никуда :)
ostapbey 07 августа 2018 | 15:08
parasuk_а в куда он строится?? В светлое будущее Путинизма-Медведизма даже??
Верной дорогой идете вы парой:
Сук.
Даже..
parasuk_ 07 августа 2018 | 15:12
ostapbey: Отстал ты от жизни, его уже построили. Кстати, а ты уже придумал как ослика назовешь который будет тебя подменять пока ты на заработках? Наверное это будет что-нибудь свидомое, "майдан", "омелян" или даже "слава украине"
dmast79 07 августа 2018 | 15:26
parasuk_: Это первый, автомобильный. Железнодорожный и вправду, пока только строится. Но надежд на "айсберги", "грязевые вулканы" и засосанные сваи - уже похоже нет.
navsegda 07 августа 2018 | 14:56
max3446: то есть с газово-нефтяной иглы РФ слезать не собирается
ostapbey 07 августа 2018 | 14:59
navsegda: о чем и речь, что наворованное у хантов с мансями нужно барыге сдать.
А тут придумали пломбу повесить на "золотые документы" хоть Шрёдера..
А хоть и от Путина.
Ворованное упирается не только в третий энергопакет ЕС.
Но и в сверток инструментария золотарей.
Даже.
dmast79 07 августа 2018 | 15:29
ostapbey: Инструмент золотарей - основной, с которым нужно будет научится работать гастарбайтерам с украины, после запуска СП-2?
dmast79 07 августа 2018 | 15:10
navsegda: она собирается снять с неё украину ))
rom8883 07 августа 2018 | 15:20
dmast79: Украина разрабатывает свои газовые месторождения.
rom8883 07 августа 2018 | 15:03
Проснулись! А раньше этого не знали?