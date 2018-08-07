Около 50 человек эвакуированы из здания Мосгорсуда из-за задымления

На место прибыли пожарные – они ищут источник дыма, — сообщает корреспондент «Интерфакса». По его словам, в здании сработал сигнал тревоги, после чего началась эвакуация.

Позже в МЧС сообщили, что возгорания не было, произошло короткое замыкание в электрощитке.