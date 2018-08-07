Около 50 человек эвакуированы из здания Мосгорсуда из-за задымления
На место прибыли пожарные – они ищут источник дыма, — сообщает корреспондент «Интерфакса». По его словам, в здании сработал сигнал тревоги, после чего началась эвакуация.
Позже в МЧС сообщили, что возгорания не было, произошло короткое замыкание в электрощитке.
Комментарии5
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trender 07 августа 2018 | 14:37
Погорели
jetsam 07 августа 2018 | 14:44
фальшивое правосудие - фальшивая проводка.
а как иначе?
punyoshohlai 07 августа 2018 | 14:47
Смрад попёр
zhrv 07 августа 2018 | 14:50
Что, серы подвезли?
polsan 07 августа 2018 | 15:00
Позже в МЧС сообщили, что возгорания не было, произошло короткое замыкание в электрощите.
Нет дыма без огня. ( Народная мудрость для МЧС )