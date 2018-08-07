В Приморье оштрафовали директора школы, где учительница заставила ученика чистить зубы перед одноклассниками

В Приморье оштрафовали на 30 тысяч рублей директора школы в поселке Угловое, где учительница заставила ученика второго класса чистить зубы перед одноклассниками.

Прокуратура города Артема начала проверку после того, как СМИ сообщили о публичном унижении школьника. Родители мальчика отказались давать деньги на жалюзи для класса. В ходе проверки подтвердилась информация о поборах с родителей, — сообщает издание Медуза.