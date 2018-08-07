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14:32, 07 августа 2018

В Приморье оштрафовали директора школы, где учительница заставила ученика чистить зубы перед одноклассниками

В Приморье оштрафовали на  30 тысяч рублей директора школы в поселке Угловое, где учительница заставила ученика второго класса чистить зубы перед одноклассниками.

Прокуратура города Артема начала проверку после того, как СМИ сообщили о публичном унижении школьника. Родители мальчика отказались давать деньги на жалюзи для класса. В ходе проверки подтвердилась информация о  поборах с родителей, — сообщает издание Медуза.

Комментарии

7

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timber_head 07 августа 2018 | 15:02

"заставила ученика чистить зубы перед одноклассниками" потому что "родители мальчика отказались давать деньги на жалюзи для класса". Чет я не понял причинно-следственной связи. Может дело в том, что "мальчик" накурился или просто зубы не чистил так давно, что у него изо рта воняло за версту? И, к слову, "поборы с родителей" - тупой перевод стрелки. Государство ни хрена не финансирует школы для обеспечения нормального учебного процесса, что заставляет школы "крутиться" (мы, кстати, в начальной школе тоже "за свои" оборудовали класс - от покраски пола до покупки штор, причем ни учитель, ни директор к деньгам даже не прикоснулись - сами родители собрали, сами сделали ремонт), что, в свою очередь, создает почву для коррупции и уже неправомерных поборов.

book_publisher 07 августа 2018 | 15:07

"Директора оштрафовали на 30 тысяч"
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- Завтра компенсирует с родителей...

viktorova 07 августа 2018 | 15:04

Вот откуда прививается терпимость к пыткам. Со школьной скамьи. Со 2 класса.
Учительницу эту надо гнать из школы ссаными тряпками.

timber_head 07 августа 2018 | 15:08

viktorova: Детей идиотов-родителей, которые своими "защитами прав ребенка" довели ситуацию до того, что ребенок может при всем классе посылать учительницу матом и ни в угол его не поставь, ни из класса не выгони, надо бы на психическое освидетельствование отправлять. И эти дураки даже не понимают, что таким образом "воспитанные" детишки на родителях же и отыграются в первую очередь как морально, так и материально.

viktorova 07 августа 2018 | 15:19

timber_head: ну тогда инициируйте введение физического наказания в школе, если мозгов не хватает на другие предложения по воспитанию детей. Хоть будет честно.

timber_head 07 августа 2018 | 15:28

viktorova: А я только за. За "выходящие за рамки действия". Малолетних преступников точно поубавилось бы - любой "крутой", зная что за его "крутизну" с него снимут штаны и прилюдно выпорят (не обязательно сильно - главное, чтоб показательно, при всех) при девочках, перед которыми он хорохорится, сто раз подумает о последствиях.

alexeycapitan 07 августа 2018 | 15:26

За публичные призывы чистить зубы у нас еще "экстремизм" не шьют? Мда... идет планомерное уничтожение школы. Теперь нормальное образование и воспитание будет доступно только за большие деньги для элиты. А немытые нищеброды и челядь без него обойдутся.

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