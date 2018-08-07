Издатель российского Форбс Александр Федотов подал два иска к бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову о защите чести и достоинства, а также разглашении коммерческой тайны, — сообщает «Интерфакс».

Ущерб по обоим искам медиа-группа оценила в символическую сумму один рубль. Это связано с интервью Ускова телеканалу Дождь в середине июля.

Напомним, Усков был уволен по решению собственника в начале июня. В качестве причины названы неудовлетворительное качество работы и систематические нарушения трудовой дисциплины. Сам Усков связал свое увольнение с участием в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы», а также вмешательством владельца издания в редакционную политику.