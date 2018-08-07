В Белоруссии задержаны шесть журналистов по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации
Среди задержанных пять сотрудников интернет-портала Тут Бай и один агентства БелоПАН.
Жалобу в правоохранительные органы подало государственное агентство БелТА. Следователи пришли к выводу, что государственному агентству причинен существенный вред
Комментарии1
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olegleon 07 августа 2018 | 14:47
не надо было деньги воровать, а нужно было оплатить доступ и не было бы претензий.