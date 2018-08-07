Большое количество дел об экстремизме из-за репостов это позитивный сигнал, который свидетельствует об эффективности работы правоохранительной системы, — считает уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Его словам приводит «КоммерсантЪ».

Ларин уверен, что проблема заключается в низкой правовой грамотности пользователей соцсетей, по большому счету, люди, которые привлекаются, виноваты сами" – уверен омбудсмен.

Накануне стало известно о возбуждении четвертого уголовного дела в Алтайском крае из-за картинок во ВКонтакте.