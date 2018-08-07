Омбудсмен в Алтайском крае: Много дел об экстремизме из-за репостов — позитивный сигнал
Большое количество дел об экстремизме из-за репостов это позитивный сигнал, который свидетельствует об эффективности работы правоохранительной системы, — считает уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Его словам приводит «КоммерсантЪ».
Ларин уверен, что проблема заключается в низкой правовой грамотности пользователей соцсетей, по большому счету, люди, которые привлекаются, виноваты сами" – уверен омбудсмен.
Накануне стало известно о возбуждении четвертого уголовного дела в Алтайском крае из-за картинок во ВКонтакте.
Комментарии43
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radionews 07 августа 2018 | 15:30
Интернет транснационален и экстерриториален.
Откуда там взялись русские полицаи??
Отключить нафиг раху от инета, выставить штраф за правовой беспредел в сети, и впредь запретить с русским рылом в международную сеть соваться.