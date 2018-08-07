«Билайн», «Мегафон» и «МТС» в ближайшее время отменят плату за входящие звонки на всей территории России
Операторам пришлось смягчить тарифы в роуминге после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой.
Абоненты «ВымпелКома» — компания представляет услуги под брендом «Билайн» — смогут не платить за входящие за пределами домашнего региона уже начиная с 20 августа. В «Мегафоне» процесс отмены платы продлится до середины сентября. В МТС сроков пока не называют, но отмечают, что все необходимые работы уже были проведены. Как пишет РБК, таким образом «большая тройка» операторов приводит свои сервисы в соответствие с требованиями Федеральной антимонопольной службы. Она еще в прошлом году указала компаниям изменить необоснованно высокие тарифы во внутрисетевом роуминге. Операторы снизили цены, оставив плату за входящие вызовы из других регионов. ФАС посчитала, что компании ее требования не выполнили, и в марте этого года возбудила против них антимонопольные дела – операторам пришлось пойти на уступки.
В Федеральной антимонопольной службе уже заявили, что приветствуют решение операторов «большой тройки» отменить плату за входящие звонки в роуминге по России
Комментарии1
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tag188 07 августа 2018 | 14:19
Операторам пришлось смягчить тарифы в роуминге после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой.
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И чего и где они смягчили? ФАС развила бурную деятельность на ровном месте уже сколько времени назад? А роуминг как был платным (в зависимости от тарифов, конечно, на моем например, он бесплатный по России за исключением Крыма) так и остался.
А на самом деле проблема не стоит выеденного яйца.
Сотовые операторы работают на основании закона "О связи", согласно которому внутренний роуминг является платным. Внесите в него одну поправочку, которая сделает его БЕСПЛАТНЫМ. И все. И весь этот цирк с бурной деятельностью ФАС (как и сама ФАС) станут в принципе, никому не нужны.
Или наши депутаты оперативно могут принимать только законы о помощи пострадавшим от санкций олигархам, повышении НДС, пенсионного возраста и тд.?