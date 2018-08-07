«Билайн», «Мегафон» и «МТС» в ближайшее время отменят плату за входящие звонки на всей территории России

Операторам пришлось смягчить тарифы в роуминге после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой.

Абоненты «ВымпелКома» — компания представляет услуги под брендом «Билайн» — смогут не платить за входящие за пределами домашнего региона уже начиная с 20 августа. В «Мегафоне» процесс отмены платы продлится до середины сентября. В МТС сроков пока не называют, но отмечают, что все необходимые работы уже были проведены. Как пишет РБК, таким образом «большая тройка» операторов приводит свои сервисы в соответствие с требованиями Федеральной антимонопольной службы. Она еще в прошлом году указала компаниям изменить необоснованно высокие тарифы во внутрисетевом роуминге. Операторы снизили цены, оставив плату за входящие вызовы из других регионов. ФАС посчитала, что компании ее требования не выполнили, и в марте этого года возбудила против них антимонопольные дела – операторам пришлось пойти на уступки.

В Федеральной антимонопольной службе уже заявили, что приветствуют решение операторов «большой тройки» отменить плату за входящие звонки в роуминге по России