Георгий Полтавченко примет участие в выборах губернатора Петербурга в следующем году

Если он победит, то для него это будет уже третий срок.

В Смольном уже прошли несколько совещаний, посвященных подготовке Георгия Полтавченко и его команды к предстоящим выборам. Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, губернатор уже согласовал свое участие с администрацией президента. Официально эту информацию пока не подтвердили. Напомню, Полтавченко стал губернатором Петербурга в 2011 году. Спустя три года он пошел на досрочные выборы и набрал по их итогам почти 80% голосов.

При этом на протяжении нескольких последних лет в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной отставке Полтавченко. Вместо него на этот пост пророчили бывшего главу Минтранса Максима Соколова. В тоже время у петербургского губернатора, как утверждали источники телеканала «Дождь», близкие отношения с Владимиром Путиным. Именно это якобы и позволяет Полтавченко так долго находиться во главе города.

Полномочия Полтавченко истекают в следующем году.