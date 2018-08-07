Георгий Полтавченко примет участие в выборах губернатора Петербурга в следующем году
Если он победит, то для него это будет уже третий срок.
В Смольном уже прошли несколько совещаний, посвященных подготовке Георгия Полтавченко и его команды к предстоящим выборам. Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, губернатор уже согласовал свое участие с администрацией президента. Официально эту информацию пока не подтвердили. Напомню, Полтавченко стал губернатором Петербурга в 2011 году. Спустя три года он пошел на досрочные выборы и набрал по их итогам почти 80% голосов.
При этом на протяжении нескольких последних лет в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможной отставке Полтавченко. Вместо него на этот пост пророчили бывшего главу Минтранса Максима Соколова. В тоже время у петербургского губернатора, как утверждали источники телеканала «Дождь», близкие отношения с Владимиром Путиным. Именно это якобы и позволяет Полтавченко так долго находиться во главе города.
Полномочия Полтавченко истекают в следующем году.
Комментарии5
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danko1 07 августа 2018 | 14:12
Ему уголовные сроки на зоне пора мотать, а его Кремль опять губернатором назначает,имитируя выборы.
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 14:13
Если бы были настоящие выборы, а не имитация, то у этого угрюмого воцирковлённого чекиста не было бы ни единого шанса.
Вот на должность директора тюрьмы он вполне подходит.
А на должность мэра Великого города - нет.
post_v 07 августа 2018 | 14:28
Осчастливил....
vata_putya 07 августа 2018 | 14:35
более позорного губера в горое не было!
никогда не думал, что буду "скучать " по Матвиенко.
НОЛЬ, боится журналистов, нврода, несолидный
Жорик-жлоб
radionews 07 августа 2018 | 14:35
Граждане, у меня новость немного не в тему, но прикольно!!
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