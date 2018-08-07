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14:06, 07 августа 2018

Британские СМИ: Следователи Скотланд Ярда идентифицировали киллеров, посланных в страну для убийства Скрипалей

Некоторые британские СМИ считают, что следователи Скотланд Ярда идентифицировали киллеров, посланных в страну для убийства Скрипалей, и готовы предоставить соответствующие материалы для запроса на их экстрадицию из России.

Двое подозреваемых, судя по всему, были выявлены после просмотра нескольких тысяч часов видео с камер наружного наблюдения, а также изучения списков прибывших в Великобританию в даты до и после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, пишет издание Таймс. Между тем, источники газеты не считают, что запрос на экстрадицию будет направлен в самое ближайшее время, равно как и то, что Москва станет его рассматривать. Эксперт издания по химоружию, бывший офицер британской военной разведки считает, что подготовка запроса стала результатом давления на следствие со стороны правительства, которое в этом случае будет также иметь основание передать имена подозреваемых и их биометрические данные в Интерпол. Аналитик полагает, что лица, о которых идет речь, скорее всего, прибыли в Великобританию с фальшивыми документами, что означает, что их дальнейшая работа в международной разведке на этом закончена. Как пишет газета Гардиан, представитель Организации по запрету химического оружия накануне отказался подтвердить журналистам, что яд, которым отравились экс-сотрудник ГРУ и его дочь, а затем двое граждан Великобритании, был из одной и той же партии отравляющегося вещества.

Советник правительства по вопросам национальной безопасности Марк Седвил сообщил изданию, что электронная переписка Скрипалей просматривалась российской разведкой начиная с 2013 года.

Комментарии

22

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ostapbey 07 августа 2018 | 14:09

Русские друг друга не обманывают??
Даже?

ostapbey 07 августа 2018 | 14:11

........запрос на экстрадицию будет направлен в самое ближайшее время, равно как и то, что Москва станет его рассматривать. ........

danko1 07 августа 2018 | 14:14

ostapbey: Кремль будет рассматривать кого из депутатов ГД надо в отставку отправить, чтобы на их место убийц поставить.

olegleon 07 августа 2018 | 14:22

danko1: убийц кота?

tvitov66 07 августа 2018 | 14:40

olegleon: и кота тоже ... у луговой собачки появятся конкуренты в "госдуре"®

vezdehod 07 августа 2018 | 14:52

Придётся освобождать ещё Два места в Дуре - нужно пристраивать героев "Новичка".

cobakevich 07 августа 2018 | 14:37

ostapbey: ostapbey: ostapbey:
Дебил безмозглый, ты урод жидовский где здесь увидел РУССКИХ ?
Пшел нах урод смердячий.

glotov 07 августа 2018 | 14:10

Какое же убогое следствие! За полгода на выходе только фальшивые вбросы.

ostapbey 07 августа 2018 | 14:14

glotov: полгода плохая погода над хором Александрова??
Или над могилой Борис Ефимыча??
Не забывая и Беслан с Норд остом и Курск с проститутками.
Десятидолларовыми даже..

olegleon 07 августа 2018 | 14:24

ostapbey: поправка: "Или над могилой Борис Ефимыча с проститутками. "

jetsam 07 августа 2018 | 14:32

ostapbey: не. самая крутая победа российских следаков
- расследование как браудер убил магнитского посредством
самоубийства магницкого за которое ордена получили
следователи рф.

круче было только "трупы несвежие".

pro_hanov 07 августа 2018 | 14:16

glotov: Куда этим Шерлокам Холмсам да бастрыкинских орлов! Это у нас заказчика убийства Немцова давно нашли и осудили)

jetsam 07 августа 2018 | 14:34

pro_hanov: и заказчика и организатора! это еще круче.

snikkersnepper 07 августа 2018 | 14:16

glotov:

Ну-ну... "полгода"...

Полиция считает, что идентифицировала отравителей Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом сообщает Press Association, передает ITv.
Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что полиция с помощью камер видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых, после чего сопоставила лица со списком въезжавших в страну в тот период. «Они уверены, что подозреваемые — россияне», — резюмировал он.
В полиции отказались комментировать это утверждение.

Это материал от 19 июля. А этот - от 25 марта.

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев подробно изучил записи камер наружного видеонаблюдения, установленные в британском Солсбери на выходе из ресторана Zizzi. Он утверждает, что смог опознать одну из участников покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.


Они эти "идентифицирования" регулярно штампуют еще с самого марта месяца. Благо у их аудитории память, как у больной склерозом аквариумной рыбки.

abuvgrobu 07 августа 2018 | 14:16

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В третьем акте этого спектакля должен появиться сбежавший кот. Усы у него будут в сметане и довольный вид, как-будто он отдохнул где-то не в Британии. Старуха Мей сразу догадается, что кот отдыхал у бабушки в Рязани. Будет проведена экспертиза его шерсти и всё стразу станет ясно. Кот не пил новичка. А кто тогда выпил половину новичка из второго пузырька? В этой серии вы также узнаете какие носки любит носить Борис и сколько раз старуху Мей не брали замуж..

sg94 07 августа 2018 | 14:27

Это что! Вот жесть :))
"Как сообщает The Mirror, полиция предполагает, что «убийцы Скрипалей» использовали в качестве лаборатории по смешиванию химических компонентов общественный туалет в Солсбери.
«Общественный туалет может быть местом, где российские агенты смешивали смертельный яд „Новичок“, пытаясь убить бывшего шпиона Сергея Скрипаля» — говорится в сообщениях."

Вот так! Только русские могли открыто смешивать то, что потом англичане в скафандрах искали )))
Думаю компоненты брали тут же. Британское дерьмо не уступает, а иногда и превосходит Новичок по токсичности. По-крайней мере королевское и правительственное дерьмо.

xuxuxoxo 07 августа 2018 | 14:38

====="sg94: "Как сообщает The Mirror, полиция предполагает, что «убийцы Скрипалей» использовали в качестве лаборатории по смешиванию химических компонентов общественный туалет в Солсбери. "============ Если использовали туалет и говно, то.возможно вышли на А.Макаревича, В.А.Шендеровича, С.Б.Пархоменко, Л.Ахеджакову...

cobakevich 07 августа 2018 | 14:33

Таких дебилов еще поискать ...
В Англлии все такие долбоепы ?
Мозгов нет совсем ? Вроде как МИ-8... Писец.
Эо как же надо низко пасть чтоб нести такую херню...

ostapbey 07 августа 2018 | 14:36

cobakevich: ..Эо как же надо низко пасть чтоб нести такую херню...
¿?????????¿
А ведь при грузине Кобе бандитская Россия не херню несла под полой.
А ледоруб!!
Через океан даже..

don_ballon 07 августа 2018 | 14:35

Портянки, зря пытаетесь глумиться. По таким делам нет срока давности, вождюк ваш не вечен и герои-отравители ещё получат своё. Портянки тоже. Их дети узнают, что родители промышляли мелкой подлостью и стучали.

timwlad80 07 августа 2018 | 14:39

Ну вообще то в Евросоюзе включая и Германию поставили под сомнение все то что произошло с семьёй Скрипачей в Англии и другими наркоманами англичанами.
Провал брексита в Англии где после убытков при выходе Великобритании из Евросоюза уничтожит Великобританию ,вынудили руководство Великобритании скорчить из себя жертву агрессии.
Евросоюз на это не купился и потребовал незатягивать процесс выхода Великобритании из Евросоюза.
Так что время сейчас семи силами спасает кабинет министров от от тачки за эту опасную провокацию против суверенной страны обвинив в государственном терроризме .
И ничего при этом не доказав правоту своих обвинений.то это означает отставку нынешнего кабинета министров Великобритании.
В Израиле уже опасаются приход лейбористов во власть Великобритании.
Так ,что авантюра с обвинениями в адрес Россия ,что Россия проводит государственный террор со стороны кабинета министров Великобритании спасти страну от банкротства при выходе из Евросоюза провалились.
Еликобритния показала всем что правительство Великобритании есть террористы и поддерживающие мировой террор против других стран.

ostapbey 07 августа 2018 | 15:03

timwlad80: а что ЕликоРоссия по этому поводу показывает всему миру из под гимностерки??
Даже??

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