Британские СМИ: Следователи Скотланд Ярда идентифицировали киллеров, посланных в страну для убийства Скрипалей
Некоторые британские СМИ считают, что следователи Скотланд Ярда идентифицировали киллеров, посланных в страну для убийства Скрипалей, и готовы предоставить соответствующие материалы для запроса на их экстрадицию из России.
Двое подозреваемых, судя по всему, были выявлены после просмотра нескольких тысяч часов видео с камер наружного наблюдения, а также изучения списков прибывших в Великобританию в даты до и после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, пишет издание Таймс. Между тем, источники газеты не считают, что запрос на экстрадицию будет направлен в самое ближайшее время, равно как и то, что Москва станет его рассматривать. Эксперт издания по химоружию, бывший офицер британской военной разведки считает, что подготовка запроса стала результатом давления на следствие со стороны правительства, которое в этом случае будет также иметь основание передать имена подозреваемых и их биометрические данные в Интерпол. Аналитик полагает, что лица, о которых идет речь, скорее всего, прибыли в Великобританию с фальшивыми документами, что означает, что их дальнейшая работа в международной разведке на этом закончена. Как пишет газета Гардиан, представитель Организации по запрету химического оружия накануне отказался подтвердить журналистам, что яд, которым отравились экс-сотрудник ГРУ и его дочь, а затем двое граждан Великобритании, был из одной и той же партии отравляющегося вещества.
Советник правительства по вопросам национальной безопасности Марк Седвил сообщил изданию, что электронная переписка Скрипалей просматривалась российской разведкой начиная с 2013 года.
Комментарии22
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ostapbey 07 августа 2018 | 14:09
Русские друг друга не обманывают??
Даже?
ostapbey 07 августа 2018 | 14:11
........запрос на экстрадицию будет направлен в самое ближайшее время, равно как и то, что Москва станет его рассматривать. ........
danko1 07 августа 2018 | 14:14
ostapbey: Кремль будет рассматривать кого из депутатов ГД надо в отставку отправить, чтобы на их место убийц поставить.
olegleon 07 августа 2018 | 14:22
danko1: убийц кота?
tvitov66 07 августа 2018 | 14:40
olegleon: и кота тоже ... у луговой собачки появятся конкуренты в "госдуре"®
vezdehod 07 августа 2018 | 14:52
Придётся освобождать ещё Два места в Дуре - нужно пристраивать героев "Новичка".
cobakevich 07 августа 2018 | 14:37
ostapbey: ostapbey: ostapbey:
Дебил безмозглый, ты урод жидовский где здесь увидел РУССКИХ ?
Пшел нах урод смердячий.
glotov 07 августа 2018 | 14:10
Какое же убогое следствие! За полгода на выходе только фальшивые вбросы.
ostapbey 07 августа 2018 | 14:14
glotov: полгода плохая погода над хором Александрова??
Или над могилой Борис Ефимыча??
Не забывая и Беслан с Норд остом и Курск с проститутками.
Десятидолларовыми даже..
olegleon 07 августа 2018 | 14:24
ostapbey: поправка: "Или над могилой Борис Ефимыча с проститутками. "
jetsam 07 августа 2018 | 14:32
ostapbey: не. самая крутая победа российских следаков
- расследование как браудер убил магнитского посредством
самоубийства магницкого за которое ордена получили
следователи рф.
круче было только "трупы несвежие".
pro_hanov 07 августа 2018 | 14:16
glotov: Куда этим Шерлокам Холмсам да бастрыкинских орлов! Это у нас заказчика убийства Немцова давно нашли и осудили)
jetsam 07 августа 2018 | 14:34
pro_hanov: и заказчика и организатора! это еще круче.
snikkersnepper 07 августа 2018 | 14:16
glotov:
Ну-ну... "полгода"...
Полиция считает, что идентифицировала отравителей Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом сообщает Press Association, передает ITv.
Знакомый с ходом расследования источник сообщил, что полиция с помощью камер видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых, после чего сопоставила лица со списком въезжавших в страну в тот период. «Они уверены, что подозреваемые — россияне», — резюмировал он.
В полиции отказались комментировать это утверждение.
Это материал от 19 июля. А этот - от 25 марта.
Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев подробно изучил записи камер наружного видеонаблюдения, установленные в британском Солсбери на выходе из ресторана Zizzi. Он утверждает, что смог опознать одну из участников покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Они эти "идентифицирования" регулярно штампуют еще с самого марта месяца. Благо у их аудитории память, как у больной склерозом аквариумной рыбки.
abuvgrobu 07 августа 2018 | 14:16
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В третьем акте этого спектакля должен появиться сбежавший кот. Усы у него будут в сметане и довольный вид, как-будто он отдохнул где-то не в Британии. Старуха Мей сразу догадается, что кот отдыхал у бабушки в Рязани. Будет проведена экспертиза его шерсти и всё стразу станет ясно. Кот не пил новичка. А кто тогда выпил половину новичка из второго пузырька? В этой серии вы также узнаете какие носки любит носить Борис и сколько раз старуху Мей не брали замуж..
sg94 07 августа 2018 | 14:27
Это что! Вот жесть :))
"Как сообщает The Mirror, полиция предполагает, что «убийцы Скрипалей» использовали в качестве лаборатории по смешиванию химических компонентов общественный туалет в Солсбери.
«Общественный туалет может быть местом, где российские агенты смешивали смертельный яд „Новичок“, пытаясь убить бывшего шпиона Сергея Скрипаля» — говорится в сообщениях."
Вот так! Только русские могли открыто смешивать то, что потом англичане в скафандрах искали )))
Думаю компоненты брали тут же. Британское дерьмо не уступает, а иногда и превосходит Новичок по токсичности. По-крайней мере королевское и правительственное дерьмо.
xuxuxoxo 07 августа 2018 | 14:38
====="sg94: "Как сообщает The Mirror, полиция предполагает, что «убийцы Скрипалей» использовали в качестве лаборатории по смешиванию химических компонентов общественный туалет в Солсбери. "============ Если использовали туалет и говно, то.возможно вышли на А.Макаревича, В.А.Шендеровича, С.Б.Пархоменко, Л.Ахеджакову...
cobakevich 07 августа 2018 | 14:33
Таких дебилов еще поискать ...
В Англлии все такие долбоепы ?
Мозгов нет совсем ? Вроде как МИ-8... Писец.
Эо как же надо низко пасть чтоб нести такую херню...
ostapbey 07 августа 2018 | 14:36
cobakevich: ..Эо как же надо низко пасть чтоб нести такую херню...
¿?????????¿
А ведь при грузине Кобе бандитская Россия не херню несла под полой.
А ледоруб!!
Через океан даже..
don_ballon 07 августа 2018 | 14:35
Портянки, зря пытаетесь глумиться. По таким делам нет срока давности, вождюк ваш не вечен и герои-отравители ещё получат своё. Портянки тоже. Их дети узнают, что родители промышляли мелкой подлостью и стучали.
timwlad80 07 августа 2018 | 14:39
Ну вообще то в Евросоюзе включая и Германию поставили под сомнение все то что произошло с семьёй Скрипачей в Англии и другими наркоманами англичанами.
Провал брексита в Англии где после убытков при выходе Великобритании из Евросоюза уничтожит Великобританию ,вынудили руководство Великобритании скорчить из себя жертву агрессии.
Евросоюз на это не купился и потребовал незатягивать процесс выхода Великобритании из Евросоюза.
Так что время сейчас семи силами спасает кабинет министров от от тачки за эту опасную провокацию против суверенной страны обвинив в государственном терроризме .
И ничего при этом не доказав правоту своих обвинений.то это означает отставку нынешнего кабинета министров Великобритании.
В Израиле уже опасаются приход лейбористов во власть Великобритании.
Так ,что авантюра с обвинениями в адрес Россия ,что Россия проводит государственный террор со стороны кабинета министров Великобритании спасти страну от банкротства при выходе из Евросоюза провалились.
Еликобритния показала всем что правительство Великобритании есть террористы и поддерживающие мировой террор против других стран.
ostapbey 07 августа 2018 | 15:03
timwlad80: а что ЕликоРоссия по этому поводу показывает всему миру из под гимностерки??
Даже??