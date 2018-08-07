Британские СМИ: Следователи Скотланд Ярда идентифицировали киллеров, посланных в страну для убийства Скрипалей

Некоторые британские СМИ считают, что следователи Скотланд Ярда идентифицировали киллеров, посланных в страну для убийства Скрипалей, и готовы предоставить соответствующие материалы для запроса на их экстрадицию из России.

Двое подозреваемых, судя по всему, были выявлены после просмотра нескольких тысяч часов видео с камер наружного наблюдения, а также изучения списков прибывших в Великобританию в даты до и после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, пишет издание Таймс. Между тем, источники газеты не считают, что запрос на экстрадицию будет направлен в самое ближайшее время, равно как и то, что Москва станет его рассматривать. Эксперт издания по химоружию, бывший офицер британской военной разведки считает, что подготовка запроса стала результатом давления на следствие со стороны правительства, которое в этом случае будет также иметь основание передать имена подозреваемых и их биометрические данные в Интерпол. Аналитик полагает, что лица, о которых идет речь, скорее всего, прибыли в Великобританию с фальшивыми документами, что означает, что их дальнейшая работа в международной разведке на этом закончена. Как пишет газета Гардиан, представитель Организации по запрету химического оружия накануне отказался подтвердить журналистам, что яд, которым отравились экс-сотрудник ГРУ и его дочь, а затем двое граждан Великобритании, был из одной и той же партии отравляющегося вещества.

Советник правительства по вопросам национальной безопасности Марк Седвил сообщил изданию, что электронная переписка Скрипалей просматривалась российской разведкой начиная с 2013 года.