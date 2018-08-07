Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья

Москва уже выделила достаточное количество средств и не все они были эффективно использованы в прошлые годы, сказал в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Полностью восстановлено жильё должно быть в течение 2 – 3 лет.

В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. Сегодня в Цхинвали пройдут траурные мероприятия с участием семей погибших российских военнослужащих.

Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев:

«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси».

Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.

Президент Грузии, Георгий Маргвелашвили вновь возложил на Россию ответственность за произошедшие в 2008 году события.