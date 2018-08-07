Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья
Москва уже выделила достаточное количество средств и не все они были эффективно использованы в прошлые годы, сказал в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Полностью восстановлено жильё должно быть в течение 2 – 3 лет.
В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. Сегодня в Цхинвали пройдут траурные мероприятия с участием семей погибших российских военнослужащих.
Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Об этом в интервью газете «Коммерасантъ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев:
«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси».
Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.
Президент Грузии, Георгий Маргвелашвили вновь возложил на Россию ответственность за произошедшие в 2008 году события.
Комментарии11
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efilika 07 августа 2018 | 14:13
А куда бабки дели и будут ли возвращать?
bike_nty 07 августа 2018 | 14:16
efilika: Уплочено за понты. Услуга получена? Получена. Какой возврат?
vezdehod 07 августа 2018 | 14:46
Куда вы денетесь.
ostapbey 07 августа 2018 | 14:16
А чего просить, когда у отамана золотого запасу нема?
Сдулся золотой запас..только на копейки пенсионеров и осталась надежда.
Даже....
olegleon 07 августа 2018 | 14:19
ostapbey: точно. всего-то 8 триллионов из собранных 18 пенсионерам достаётся.
kalimator 07 августа 2018 | 14:19
Просить не будет. Будет требовать.
post_v 07 августа 2018 | 14:22
kalimator:
....Просить не будет.
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Россия будет сама безвозвратно всучивать?
wrongway1 07 августа 2018 | 14:27
нафига было разрушать?
radionews 07 августа 2018 | 14:30
Россия для граждан РФ должна сама деньги выделять, не дожидаясь просьб.
Сколько надо, столько и даст. Надо триллион - пожалуйста. Как для дорогого о Крыма и лугандона.
Каждый житель Осетии - гражданин РФ, имеет все права. Так что извините- подвиньтесь!
tag188 07 августа 2018 | 14:34
Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья
Москва уже выделила достаточное количество средств
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А вы, дорогие россияне, так и будете сидеть в ипотечной кабале и аварийном жилье. Для вас в России денег не было и не будет :))
shoorah 07 августа 2018 | 14:50
А шо, до сих пор не восстановили? На Батуми посмотрите.