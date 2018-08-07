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14:03, 07 августа 2018

Трамп: «Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с  Соединенными Штатами»

«Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с  Соединенными Штатами», — об этом написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.

Сегодня утром начал действовать первый блок санкций в отношении Тегерана. Одновременно Евросоюз ввел в действие так называемый «блокирующий регламент». Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы он не вышел из ядерной сделки.

Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.

Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции .

Комментарии

23

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noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:08

Трамп, не останавливайся! Давай санкции против старухи Европы! Мочи гадов!

dmast79 07 августа 2018 | 14:21

noxepy_7_40_: Про Китай тоже не забудь!

tvitov66 07 августа 2018 | 14:42

dmast79: чем глубже будет торговый кризис, тем глубже будет яма, куда провалится самый крепкий рубль

ostapbey 07 августа 2018 | 14:21

noxepy_7_40_: тебп может и noxepy_7_40_: но noxepy_7_40_: ли Вальке без красных трусов?
И на старуху наступает проруха..
Даже..

vezdehod 07 августа 2018 | 14:42

noxepy_7_40_:
Трамп, не останавливайся! Давай санкции против старухи Европы! Мочи гадов!
==========================================================================
Ему "poxeru_7_40_" кого мочить - достанется России и тебе в частности. Хреново быть недоумком.

noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:53

vezdehod: Поросеночек, у меня очень трудный для написания ник. Не парься, я пойму что это ты мне пишешь))))))

shoorah 07 августа 2018 | 14:47

noxepy_7_40_: Дебил. Ты не о Европе думай. О себе позаботься. "Свинья под дубом".

noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:51

shoorah: Бгггг! Совок из страны советов)))))

olegleon 07 августа 2018 | 14:16

придёт к власти следующий президент и снова восстановит это соглашение.
но теперь только идиот заявит, что США выполняют подписанные ими соглашения

tonight 07 августа 2018 | 14:22

olegleon: А что тебя не устраивает это соглашение? Раша ведет бизнесс с Ираном и пусть себе дальше ведет. А с Америкой у вас дел никаких не будет на вас положили санкции. Так что че ты паришся?

m_doc 07 августа 2018 | 14:29

tonight: А ты чего по поводу России паришься, американка брайтоновского розлива?

ostapbey 07 августа 2018 | 14:23

olegleon: и какие такие соглашения?
Ты как всегду булобол,сам себя обозвавшися идиотом??
Или списочек способен составить соглашений??
Даже?

timwlad80 07 августа 2018 | 14:25

А куда береты с США с общей подводной лодки ?
Замуроватся в отсеке это без кислорода остатся можно и задохнутся.
Одолжения отсос никто принимать не будет вообще,чтобы не разрушать свою систему ради сексуальных капризов писохопатов шизофреников во власти США.

ostapbey 07 августа 2018 | 14:44

timwlad80: куда пилотки денутся с гимностерками из тундры России?
На магаданннн..ради сексуальрых капризов писохопатов из власти США.
даже.

ostapbey 07 августа 2018 | 14:46

На магаданнн ( исполняется гнусаво и пискляво)
.
.Еду в Магадан!
В Магадан!
Еду в Магадан!
В Магадан!
Еду в Магадан!

Песня - дерьмо, конечно, но местным нравится,..
Даже..

perestarok 07 августа 2018 | 15:16

ostapbey: "Еду в Магадан! "

"Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу" - Высоцкий. Исполняется низким голосом с хрипотцой.

ostapbey 07 августа 2018 | 15:25

perestarok: ну..эт ты про хрипотцу орла своего друга преувеличил.
Твой друг Вова КОЗИН скорее геморрой на морозе "заработал"бы.
Как федераст даже..

andre_klimov 07 августа 2018 | 14:29

Ну хоть кто-то называет вещи своими именами. Пусть даже через твиттер.

tonight 07 августа 2018 | 14:30

Ну выйдет Иран из ядерной сделки и что? Небо упадет на землю?

andre_klimov 07 августа 2018 | 14:43

tonight:
А что толку, что он был "в сделке"? Он её всё равно не соблюдал. Прост сделка позволяла ему доить европейских партнёров. Вот он и хочет продолжать.

На самом деле, это полностью на выбор каждого отдельного бизнеса - работать с Ираном или США. И всякие там Могерини или Трампы за них этот выбор не сделают. Только - сами.

viniqi 07 августа 2018 | 14:44

tonight: Минус одна исламоискалеченная страна не будет иметь ЯО, а это уже не так плохо для мтра!!!

perestarok 07 августа 2018 | 14:34

" Трамп: «Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами»"

США продолжают самоизолироваться.

don_ballon 07 августа 2018 | 14:39

perestarok: Да прямо! Ссориться с США дураков нет в Европе. Кроме малахольной Могерини. Ей-то терять нечего, а бизнесу на неё насрать. Да и не сравнить объём американского рынка и жалкого иранского.

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