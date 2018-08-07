" Трамп: «Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами»"

«Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами», — об этом написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.

Сегодня утром начал действовать первый блок санкций в отношении Тегерана. Одновременно Евросоюз ввел в действие так называемый «блокирующий регламент». Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы он не вышел из ядерной сделки.

Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.

Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции .