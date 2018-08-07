Трамп: «Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами»
«Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами», — об этом написал в Твиттере президент США Дональд Трамп.
Сегодня утром начал действовать первый блок санкций в отношении Тегерана. Одновременно Евросоюз ввел в действие так называемый «блокирующий регламент». Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы он не вышел из ядерной сделки.
Это решение делает бессмысленными на данном этапе переговоры с США, — считает президент страны Хасан Роухани.
Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности провести личную встречу с главой Ирана, несмотря на ужесточение санкции .
Комментарии23
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noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:08
Трамп, не останавливайся! Давай санкции против старухи Европы! Мочи гадов!
dmast79 07 августа 2018 | 14:21
noxepy_7_40_: Про Китай тоже не забудь!
tvitov66 07 августа 2018 | 14:42
dmast79: чем глубже будет торговый кризис, тем глубже будет яма, куда провалится самый крепкий рубль
ostapbey 07 августа 2018 | 14:21
noxepy_7_40_: тебп может и noxepy_7_40_: но noxepy_7_40_: ли Вальке без красных трусов?
И на старуху наступает проруха..
Даже..
vezdehod 07 августа 2018 | 14:42
noxepy_7_40_:
Трамп, не останавливайся! Давай санкции против старухи Европы! Мочи гадов!
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Ему "poxeru_7_40_" кого мочить - достанется России и тебе в частности. Хреново быть недоумком.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:53
vezdehod: Поросеночек, у меня очень трудный для написания ник. Не парься, я пойму что это ты мне пишешь))))))
shoorah 07 августа 2018 | 14:47
noxepy_7_40_: Дебил. Ты не о Европе думай. О себе позаботься. "Свинья под дубом".
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:51
shoorah: Бгггг! Совок из страны советов)))))
olegleon 07 августа 2018 | 14:16
придёт к власти следующий президент и снова восстановит это соглашение.
но теперь только идиот заявит, что США выполняют подписанные ими соглашения
tonight 07 августа 2018 | 14:22
olegleon: А что тебя не устраивает это соглашение? Раша ведет бизнесс с Ираном и пусть себе дальше ведет. А с Америкой у вас дел никаких не будет на вас положили санкции. Так что че ты паришся?
m_doc 07 августа 2018 | 14:29
tonight: А ты чего по поводу России паришься, американка брайтоновского розлива?
ostapbey 07 августа 2018 | 14:23
olegleon: и какие такие соглашения?
Ты как всегду булобол,сам себя обозвавшися идиотом??
Или списочек способен составить соглашений??
Даже?
timwlad80 07 августа 2018 | 14:25
А куда береты с США с общей подводной лодки ?
Замуроватся в отсеке это без кислорода остатся можно и задохнутся.
Одолжения отсос никто принимать не будет вообще,чтобы не разрушать свою систему ради сексуальных капризов писохопатов шизофреников во власти США.
ostapbey 07 августа 2018 | 14:44
timwlad80: куда пилотки денутся с гимностерками из тундры России?
На магаданннн..ради сексуальрых капризов писохопатов из власти США.
даже.
ostapbey 07 августа 2018 | 14:46
На магаданнн ( исполняется гнусаво и пискляво)
.
.Еду в Магадан!
В Магадан!
Еду в Магадан!
В Магадан!
Еду в Магадан!
Песня - дерьмо, конечно, но местным нравится,..
Даже..
perestarok 07 августа 2018 | 15:16
ostapbey: "Еду в Магадан! "
"Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу" - Высоцкий. Исполняется низким голосом с хрипотцой.
ostapbey 07 августа 2018 | 15:25
perestarok: ну..эт ты про хрипотцу орла своего друга преувеличил.
Твой друг Вова КОЗИН скорее геморрой на морозе "заработал"бы.
Как федераст даже..
andre_klimov 07 августа 2018 | 14:29
Ну хоть кто-то называет вещи своими именами. Пусть даже через твиттер.
tonight 07 августа 2018 | 14:30
Ну выйдет Иран из ядерной сделки и что? Небо упадет на землю?
andre_klimov 07 августа 2018 | 14:43
tonight:
А что толку, что он был "в сделке"? Он её всё равно не соблюдал. Прост сделка позволяла ему доить европейских партнёров. Вот он и хочет продолжать.
На самом деле, это полностью на выбор каждого отдельного бизнеса - работать с Ираном или США. И всякие там Могерини или Трампы за них этот выбор не сделают. Только - сами.
viniqi 07 августа 2018 | 14:44
tonight: Минус одна исламоискалеченная страна не будет иметь ЯО, а это уже не так плохо для мтра!!!
perestarok 07 августа 2018 | 14:34
" Трамп: «Те, кто ведет бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес с Соединенными Штатами»"
США продолжают самоизолироваться.
don_ballon 07 августа 2018 | 14:39
perestarok: Да прямо! Ссориться с США дураков нет в Европе. Кроме малахольной Могерини. Ей-то терять нечего, а бизнесу на неё насрать. Да и не сравнить объём американского рынка и жалкого иранского.