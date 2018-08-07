Следственный комитет допрашивает коллег погибших в ЦАР журналистов
Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского, — такое предположение «Эху Москвы» высказал спецкор Центра управления расследованиями Сергей Канев.
Он добавил, что с него пытались взять подписку о неразглашении, но он отказался подписывать соответствующие документы.
Журналиста Эльмара Муртазаева удивляет, что претензии, которые предъявляют к Центру управления расследованиями не звучали в адрес телеканалов, отправивших корреспондентов в Донбасс.
Между тем, по словам Муртазаева, после убийства трех журналистов в Центральной Африке, возникает вопрос, имеют ли небольшие независимые СМИ достаточно ресурсов для проведения подобных расследований.
Комментарии22
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olegleon 07 августа 2018 | 14:04
обвинить в глупости и нежелании платить за охрану?
skif_05 07 августа 2018 | 14:25
olegleon:
Да нет.
Ходорковский намеренно отправил Джемаля без охраны, нанял киллеров и убил, чтобы обвинить режим и Путина. Теперь путинский режим и Россию можно классифицировать как террористическое государство.
olegleon 07 августа 2018 | 14:31
skif_05: это даже для Ходорковского было бы дико. хотя, судя по реакции "свободных СМИ" .....
elis1411 07 августа 2018 | 15:09
skif_05: Вам бы криминальные романы писать!Не зарывайте свой талант в землю!Правд возникает наивный вопрос:"Зачем это Ходорковскому?А как террористическое государство после убийства 3-х наших журналистов нужно классифицировать исключительно ЦАР.
skif_05 07 августа 2018 | 15:14
elis1411:
Правд возникает наивный вопрос:"Зачем это Ходорковскому?
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Как это зачем? А зачем Ходору надо было организовывать убийство Немцова? Причем были наняты чеченцы, которым промыли мозги, что они идут на это защищая ислам от посягательства Немцова. Ходор очень хитрый, умный и талантливый. Не все могут придумывать хитроумные схемы ухода от налогов разоряя страну.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:05
Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского, — такое предположение «Эху Москвы» высказал спецкор Центра управления расследованиями Сергей Канев.
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Вот дураки то! Уже вся международная Гаага знает, Путин виноват!!! Вы чего?
cattt 07 августа 2018 | 14:22
Если мордоворотов из ФСИН пригласить, то эти коллеги признаются, что Земля плоская.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:26
cattt: А если из SWAT? Или из NSA? Не признаются?
skif_05 07 августа 2018 | 14:29
cattt:
А наши американские обыватели и без всякого ФСИН в этом уверены. Ну тупые.
skif_05 07 августа 2018 | 14:27
noxepy_7_40_:
Вот только Гаага еще не знает, что Ходор ликвидировал журналистов будучи в сговоре с Путиным. Или Путин в сговоре с Ходором.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 14:47
skif_05: — А что, если все это — дело рук Боголюбова? Разве трудно нанять ему за четыреста долларов любого уголовника?
Баскин перебил его:
— У меня другое подозрение. Что вы думаете насчет КГБ?
— Гениальная идея! — воскликнул Дроздов. — Надо сообщить об этом полиции! Не исключено, что КГБ и Боголюбов действовали совместно. Я в этом почти уверен… На сто процентов…
skif_05 07 августа 2018 | 15:07
noxepy_7_40_:
Сергей Довлатов... Как-же читал... Талантливейший писатель, но редкой мерзости субчик.
detul 07 августа 2018 | 14:17
Было бы по меньшей мере странно, если бы сотрудников организации, пославшей журналистов на убой, не допрашивали. И их реакция на эти действия кажется странной. Может шапка начинает дымиться?
cattt 07 августа 2018 | 14:24
detul: detul: Почему тогда не дымится шапка у Эрнста, после гибели журналистов на Донбассе?!
skif_05 07 августа 2018 | 15:05
cattt:
Ходору что человека убить, что таракана тапком прихлопнуть.
Сколько крови на его поганых лапах. Если он ге побоялся ликвидировать мэра Нефтеюганска, то сколько же на нем трупов людей положением пониже?
skif_05 07 августа 2018 | 14:33
detul:
Допрашивать либерально ориентированных граждан ЭТОЙ СТРАНЫ, покушение на демократию. А заключать под стражу представителей либеральной оппозиции - преступление против демократии.
В стране 86% ватников, вот пусть власть их и арестовывает, допрашивает, сажает. А их всегда есть за что посадить, они-же ватники.
sensei54 07 августа 2018 | 14:24
А вот на днях какая-то тётка по ящику заявила, что она знает кто их убил.
Её будут допрашивать?
borhudarov 07 августа 2018 | 14:27
Извините, а что они расследуют? Убийство журналистов, или кто на след военных в ЦАР вывел?
mag_1 07 августа 2018 | 14:30
а кто ответит за смерть наших парней в Сирии? кто их туда посылает? а не отвечает? а еще сколько у нас журналистов на Украине погибло? что-то не слышно было о наказании виновных?
piterjanis 07 августа 2018 | 14:32
mag_1: так дела заведены,убийцы-укрофашики будут наказаны.
dx555 07 августа 2018 | 14:32
Вообще в этой истории виноваты все власть, рано выпустившая на свободу вора ходорковского, журналисты и редакторы некоторых СМИ которые долгое время буквально облизывали "политического заключенного" ходорковского который судя по его заявлениям и отправил журналистов на смерть.
kochar 07 августа 2018 | 14:53
"...Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского"
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