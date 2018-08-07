Следственный комитет допрашивает коллег погибших в  ЦАР журналистов

Вероятно, власти попытаются обвинить в их смерти Михаила Ходорковского, — такое предположение «Эху Москвы» высказал спецкор Центра управления расследованиями Сергей Канев.

Он добавил, что с него пытались взять подписку о неразглашении, но он отказался подписывать соответствующие документы.

Журналиста Эльмара Муртазаева удивляет, что претензии, которые предъявляют к Центру управления расследованиями не звучали в адрес телеканалов, отправивших корреспондентов в Донбасс.

Между тем, по словам Муртазаева, после убийства трех журналистов в Центральной Африке, возникает вопрос, имеют ли небольшие независимые СМИ достаточно ресурсов для проведения подобных расследований.