Сотовые операторы Вымпелком, Мегафон и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Решение принято под давлением Федеральной антимонопольной службы, которая посчитала, что тарифная политика операторов нарушает закон о защите конкуренции.

Первоначально устранить разницу в тарифах требовали к концу 2017 года, однако операторам дали отсрочку.