Вымпелком, Мегафон и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге
Сотовые операторы Вымпелком, Мегафон и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Решение принято под давлением Федеральной антимонопольной службы, которая посчитала, что тарифная политика операторов нарушает закон о защите конкуренции.
Первоначально устранить разницу в тарифах требовали к концу 2017 года, однако операторам дали отсрочку.
Комментарии2
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satttana_perrrkele 07 августа 2018 | 13:55
так вроде, платные входящие были только в съединорошеном Крыме?
tag188 07 августа 2018 | 13:56
Вообще, внутренний роуминг давно можно было сделать бесплатным, просто прописав это в законе "О связи".
Но наши депутаты оперативно могут принимать законы о помощи пострадавшим т санкций, повышении НДС, пенсионного возраста и тд.