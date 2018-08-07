СК Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации на основании заявления государственного информагентства БелТА. По делу задержаны главный редактор новостного портала «Тут Бай» Марина Золотова и редактор издания Анна Калтыгина, а также корреспондент агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.

БелТА обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сбоях при доступе к платной подписке. В ходе првоерки сотрудники МВД выявили, что в течение года, без ведома БелТА, совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений.

По мнению следователей, государственному агентству причинен существенный вред, связанный, в том числе, с подрывом деловой репутации.