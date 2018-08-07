Мосгорсуд вернул на дополнительное расследование уголовное дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной

В рамках расследования будут учтены все обращения и ходатайства по этому уголовному делу _ подчеркнули в СК.

В январе 2018 года Мисюрину осудили на два года лишения свободы — ее обвинили во врачебной ошибке. После общественной кампании в защиту Мисюриной Мосгорсуд отменил приговор, — напоминает «КоммерсантЪ».