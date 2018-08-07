Мосгорсуд вернул на дополнительное расследование уголовное дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной
В рамках расследования будут учтены все обращения и ходатайства по этому уголовному делу _ подчеркнули в СК.
В январе 2018 года Мисюрину осудили на два года лишения свободы — ее обвинили во врачебной ошибке. После общественной кампании в защиту Мисюриной Мосгорсуд отменил приговор, — напоминает «КоммерсантЪ».
Комментарии1
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abuvgrobu 07 августа 2018 | 13:54
Вот они ,проплаченные либерастами "общественные компании".. Если ты накосячила, как эта Мисюрина или как воровская свора Серебреникова - всё одно доведут дело до законного конца..