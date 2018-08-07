Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии. Как сказал Маргвелашвили, оккупация началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в 1991-1992 годах, когда Россия с помощью гибридной войны отделила от Грузии два ее региона

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства, это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и попрание всех международных норм», — подчеркнул грузинский президент. Его цитирует «Интерфакс».

Россия не против восстановления дипломатических отношений с Грузией и готова выстраивать контакты с новым правительством страны, — заявил премьер Медведев в интервью «Коммерсантъ». Оно приурочено к 10-летию событий в Южной Осетии.

Медведев подчеркнул, что в августе 2008 года Россия не ставила целью «разгромить Грузию или казнить Саакашвили», однако агрессию начала Грузия. Россия должна была «выбить грузинские войска из Цхинвали и навести порядок», — добавил премьер

При этом он предостерег от принятия Грузии в НАТО, указав на то, что это может спровоцировать конфликт с участием России.