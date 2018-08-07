Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии. Как сказал Маргвелашвили, оккупация началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше, в 1991-1992 годах, когда Россия с помощью гибридной войны отделила от Грузии два ее региона
«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства, это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и попрание всех международных норм», — подчеркнул грузинский президент. Его цитирует «Интерфакс».
Россия не против восстановления дипломатических отношений с Грузией и готова выстраивать контакты с новым правительством страны, — заявил премьер Медведев в интервью «Коммерсантъ». Оно приурочено к 10-летию событий в Южной Осетии.
Медведев подчеркнул, что в августе 2008 года Россия не ставила целью «разгромить Грузию или казнить Саакашвили», однако агрессию начала Грузия. Россия должна была «выбить грузинские войска из Цхинвали и навести порядок», — добавил премьер
При этом он предостерег от принятия Грузии в НАТО, указав на то, что это может спровоцировать конфликт с участием России.
Комментарии7
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kuz_sib 07 августа 2018 | 13:50
История границ Грузии началась в 91 году..,.историк однако.
kottigr1 07 августа 2018 | 13:52
kuz_sib: 16 февраля 1921 года советские войска перешли южную границу Грузии и заняли Красный мост через реку Храми и село Шулаверы. Здесь им оказали сопротивление добровольческие отряды кахетинцев под командованием Стефана Ахметели. Далее большевики продвинулись на север к Тифлису. 19-20 февраля у села Табахмела на подходах к Тифлису части 11-й армии столкнулись с ожесточенным сопротивлением юнкеров Тифлисского военного училища ...
patrikk_1 07 августа 2018 | 13:53
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении Абхазии и Южной Осетии...
Россия, а если точнее СССР, виновен в появлении на свет таких территориально-административных единиц, как ГССР, МССР и УССР, включив в из состав абхазские, осетинские и русские территории. Само собой, что когда СССР развалился, то развалились и Молдавия, Украина и Грузия.
dorin1987 07 августа 2018 | 13:55
_: /Само собой, что когда СССР развалился/ - Так а развал совка еще не закончен - как только сдохнет царек РФ он продолжится, и опять подобные Вам будут тихонько это наблюдать, жуя сопельки, как было в 91м :)
kottigr1 07 августа 2018 | 13:58
patrikk_1: Зря на СССР наговариваете.. Ничего он Грузии не смог дать..
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Georgia_1921_AA.jpg
sg94 07 августа 2018 | 13:57
Грузия приняла решения отделиться от СССР гораздо раньше чем он распался, проведя референдум. Потом гордые грузины долго делили власть в маленьких гражданских войнах. ЮО это достало и там тоже провели референдум. Дали писты грузинам и отделились. Обиженные грузины заняли Абхазию. России ВООБЩЕ не до отго было. 1992 год. Какая НАХ грузия ей еще обосралась???? Только вроде все устаканилось, как опять там какие то звиадисты с другими пидорасами схватились. Абхазоы эот достало и они выбили грузунов на хер. С тех пор до 2008 года там все и жили на ножах, только наши миротворцы порядок поддерживали, несмотря на провокации черно..всяких там. И кому чешет этот ублюдок? Думает все забыли уже? Абхазы помнят. Пусть сунется, мразь, туда..
testmeter 07 августа 2018 | 13:59
Абхазия и Южная Осетия - это позорная страница российской истории, такая же как Приднестровье, Крым, Л/ДНР. Эти искусственные гибридные образования превратились в вымирающие бесперспективные территории. Всюду, куда ступает сапог русского "освободителя" появляются раздор, бедствия, нищета