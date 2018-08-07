Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, — передает ТАСС. Лемешевский обвиняется в хищении в особо крупном размере. Он останется под стражей до 13 августа.