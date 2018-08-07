Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского
Мосгорсуд отправил на пересмотр решение об аресте бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, — передает ТАСС. Лемешевский обвиняется в хищении в особо крупном размере. Он останется под стражей до 13 августа.
Комментарии1
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tvitov66 07 августа 2018 | 13:36
Прально! Раз смог украсть и отправить в офшор, значит СВОЙ в доску!