Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга музей-квартира Блока традиционно отмечает день памяти поэта
Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга музей-квартира Блока сегодня традиционно отмечает день памяти поэта.
Музей-квартира Блока был открыт к столетию со дня рождения поэта в ноябре 1980 года.
Комментарии1
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post_v 07 августа 2018 | 13:42
Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи…
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви!
(А.Блок. "Россия")