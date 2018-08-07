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13:03, 07 августа 2018

На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56% школьников

На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56% школьников, пишет газета «КоммерсантЪ». Наихудший показатель в Новосибирской и Кемеровской областях. Сейчас экзамен состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе, за которое можно набрать 14 баллов.

Комментарии

18

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danko1 07 августа 2018 | 13:10

Китайский более актуально изучать.
Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

dmast79 07 августа 2018 | 13:18

danko1: Китайский очень сложный язык - это одна из причин малого проникновения китайской культуры в другие страны. В отличие от аглийского примитива.

navsegda 07 августа 2018 | 13:21

dmast79: примитив ? ) ты обязан практически всем что тебя окружает этому примитиву - интернету , компьютеру , поп и рок музыке и т.д.

dmast79 07 августа 2018 | 13:29

navsegda: Компьютер у меня как раз азиатского производства (сборная солянка - китай, тайвань, южная корея и т. д.)... )
Но если вам не известно, то основы двоичного исчисления тоже родом не из англосаксонского мира - там ещё в шкурах ходили, когда китайцы, индусы и индейцы инки начали использовать эти вещи.

navsegda 07 августа 2018 | 13:38

dmast79: посмотри кто и где придумал первый персональный компьютер , у тебя Intel или AMD ? Дело не в том кто и когда использовал двоичное исчисление , а откуда оно появилось в России , науку в эту страну привёз Пётр I , вместе с европейскими учёными , назови русского учёного до Петра , не сможешь )
Всё что на тебе одето западное , либо европейский костюм двойка с галстуком , либо вообще пиндосовские джинсы , у русских в быту и культуре НЕТ ничего своего аутентичного совсем , всё заимствование причём у "примитивного" запада

navsegda 07 августа 2018 | 13:40

PC егэ тоже заимствование ))))))

archibald_dandy_esquire 07 августа 2018 | 13:41

dmast79: " основы двоичного исчисления тоже родом не из англосаксонского мира - там ещё в шкурах ходили, когда китайцы, индусы и индейцы инки начали использовать эти вещи. "

и где теперь те инки, индусы - хорошие программисты , но учиться на ЗАПАДЕ могут позволить себе только дети очень богатых индусов, КНР - сейчас впереди, НО потому что практически отказалось от "пути к коммунизму" и диктаторского режима (хотя, нынешний председатель Си хочет сидеть на троне вечно - это предпосылка, что КНР начнёт постепенно откатываться вперёд в прошлое,как это с успехом делает РФ под руководством "путина" - какого из шести дублей - неизвестно :)

polba 07 августа 2018 | 13:29

navsegda: В 19 веке, в России, активно изучали французский. Русские вошли в Париж.
В 20 веке, в России, активно изучали немецкий. Русские вошли в Берлин.
В 21 веке, в России, активно изучают английский...
(с) старый анекдот

navsegda 07 августа 2018 | 13:44

polba:Собери группу школьников откуда нибудь из глубинки - Воронеж , Саратов , и свози их в Германию на экскурсию , а потом постарайся убедить , что эту страну мы победили в войне

monik_7 07 августа 2018 | 13:46

polba: Вошли в Париж и 40 тысяч солдат сбежали к французам наниматься батраками так и не вернувшись. Вошли в Берлин и обзавидовались, что побежденные стали жить богаче победителей. А теперь бензоколонка изучает английский

hastings 07 августа 2018 | 13:19

Английский бы лучше вообще исключить из школ. Заменить на языки более дружественных стран.

dmast79 07 августа 2018 | 13:31

hastings: Технический английский просто необходим. А вот "гуманитарный" уклон - действительно лучше убрать. На языке Шекспира давно никто не разговаривает. Оставить как факультатив - пожалуйста!

post_v 07 августа 2018 | 13:38

hastings:
...Заменить на языки более дружественных стран
========

и в Науру, и в Вануату английский как раз является одним из государственных языков

kottigr1 07 августа 2018 | 13:46

hastings: Думаете, что российская школота потянет такие сложные зимбабвийские диалекты как Шона, Северный ндебеле, Тсвана, Коса, Венда, Ньянджа, Тсонга, Сесото.. ?

polba 07 августа 2018 | 13:25

Подрастающая рабочая скотинка не желает изучать язык своих потенциальных хозяев?
Ай-яй-яй... Как нехорошо получается.

navsegda 07 августа 2018 | 13:27

Гораздо интереснее сколько не справятся с русским

danko1 07 августа 2018 | 13:32

navsegda: Сейчас более актуально "по фене ботать", как питерский гопник.

m_doc 07 августа 2018 | 13:35

navsegda: На Эхе уже сколько лет не справляются:))

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