На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56% школьников, пишет газета «КоммерсантЪ». Наихудший показатель в Новосибирской и Кемеровской областях. Сейчас экзамен состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе, за которое можно набрать 14 баллов.