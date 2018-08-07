На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56% школьников
На ЕГЭ по английскому с эссе в регионах не справились от 5 до 56% школьников, пишет газета «КоммерсантЪ». Наихудший показатель в Новосибирской и Кемеровской областях. Сейчас экзамен состоит из письменной и устной частей. Одним из самых сложных разделов письменной части является творческое эссе, за которое можно набрать 14 баллов.
Комментарии18
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danko1 07 августа 2018 | 13:10
Китайский более актуально изучать.
Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.
dmast79 07 августа 2018 | 13:18
danko1: Китайский очень сложный язык - это одна из причин малого проникновения китайской культуры в другие страны. В отличие от аглийского примитива.
navsegda 07 августа 2018 | 13:21
dmast79: примитив ? ) ты обязан практически всем что тебя окружает этому примитиву - интернету , компьютеру , поп и рок музыке и т.д.
dmast79 07 августа 2018 | 13:29
navsegda: Компьютер у меня как раз азиатского производства (сборная солянка - китай, тайвань, южная корея и т. д.)... )
Но если вам не известно, то основы двоичного исчисления тоже родом не из англосаксонского мира - там ещё в шкурах ходили, когда китайцы, индусы и индейцы инки начали использовать эти вещи.
navsegda 07 августа 2018 | 13:38
dmast79: посмотри кто и где придумал первый персональный компьютер , у тебя Intel или AMD ? Дело не в том кто и когда использовал двоичное исчисление , а откуда оно появилось в России , науку в эту страну привёз Пётр I , вместе с европейскими учёными , назови русского учёного до Петра , не сможешь )
Всё что на тебе одето западное , либо европейский костюм двойка с галстуком , либо вообще пиндосовские джинсы , у русских в быту и культуре НЕТ ничего своего аутентичного совсем , всё заимствование причём у "примитивного" запада
navsegda 07 августа 2018 | 13:40
PC егэ тоже заимствование ))))))
archibald_dandy_esquire 07 августа 2018 | 13:41
dmast79: " основы двоичного исчисления тоже родом не из англосаксонского мира - там ещё в шкурах ходили, когда китайцы, индусы и индейцы инки начали использовать эти вещи. "
и где теперь те инки, индусы - хорошие программисты , но учиться на ЗАПАДЕ могут позволить себе только дети очень богатых индусов, КНР - сейчас впереди, НО потому что практически отказалось от "пути к коммунизму" и диктаторского режима (хотя, нынешний председатель Си хочет сидеть на троне вечно - это предпосылка, что КНР начнёт постепенно откатываться вперёд в прошлое,как это с успехом делает РФ под руководством "путина" - какого из шести дублей - неизвестно :)
polba 07 августа 2018 | 13:29
navsegda: В 19 веке, в России, активно изучали французский. Русские вошли в Париж.
В 20 веке, в России, активно изучали немецкий. Русские вошли в Берлин.
В 21 веке, в России, активно изучают английский...
(с) старый анекдот
navsegda 07 августа 2018 | 13:44
polba:Собери группу школьников откуда нибудь из глубинки - Воронеж , Саратов , и свози их в Германию на экскурсию , а потом постарайся убедить , что эту страну мы победили в войне
monik_7 07 августа 2018 | 13:46
polba: Вошли в Париж и 40 тысяч солдат сбежали к французам наниматься батраками так и не вернувшись. Вошли в Берлин и обзавидовались, что побежденные стали жить богаче победителей. А теперь бензоколонка изучает английский
hastings 07 августа 2018 | 13:19
Английский бы лучше вообще исключить из школ. Заменить на языки более дружественных стран.
dmast79 07 августа 2018 | 13:31
hastings: Технический английский просто необходим. А вот "гуманитарный" уклон - действительно лучше убрать. На языке Шекспира давно никто не разговаривает. Оставить как факультатив - пожалуйста!
post_v 07 августа 2018 | 13:38
hastings:
...Заменить на языки более дружественных стран
========
и в Науру, и в Вануату английский как раз является одним из государственных языков
kottigr1 07 августа 2018 | 13:46
hastings: Думаете, что российская школота потянет такие сложные зимбабвийские диалекты как Шона, Северный ндебеле, Тсвана, Коса, Венда, Ньянджа, Тсонга, Сесото.. ?
polba 07 августа 2018 | 13:25
Подрастающая рабочая скотинка не желает изучать язык своих потенциальных хозяев?
Ай-яй-яй... Как нехорошо получается.
navsegda 07 августа 2018 | 13:27
Гораздо интереснее сколько не справятся с русским
danko1 07 августа 2018 | 13:32
navsegda: Сейчас более актуально "по фене ботать", как питерский гопник.
m_doc 07 августа 2018 | 13:35
navsegda: На Эхе уже сколько лет не справляются:))