Звезду фильма «Такси» избили в Москве

Сами Насери получил травму головы.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в самом центре столицы. Как сообщает «Москвовский комсомолец», французский актер отдыхал со своим младшим братом Биби в караоке-баре Voice. Там у Сами возникла перепалка с одним из посетителей. Причины конфликта неизвестны. В итоге артист получил сильный удар по лицу. Ему пришлось обратиться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не понадобилась. Полиция начала расследование происшедшего.

Стоит отметить, что Насери известен своим вспыльчивым характером. Он и ранее неоднократно попадал в новостные ленты из-за драк и других инцидентов с участием полиции. На какое-то время он даже пропал из кино.

Сами Насери снялся в пяти десятках фильмов. Однако славу ему принесла роль марсельского таксиста в серии фильмов «Такси», снятых по сценарию Люка Бессона. При этом в пятой части он сниматься отказался.

Несколько месяцев назад стало известно, что Сами Насери собирается сняться в фильме своего брата о гангстерах. Съемки должны пройти в Ялте и Ростове.