Звезду фильма «Такси» избили в Москве
Сами Насери получил травму головы.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в самом центре столицы. Как сообщает «Москвовский комсомолец», французский актер отдыхал со своим младшим братом Биби в караоке-баре Voice. Там у Сами возникла перепалка с одним из посетителей. Причины конфликта неизвестны. В итоге артист получил сильный удар по лицу. Ему пришлось обратиться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не понадобилась. Полиция начала расследование происшедшего.
Стоит отметить, что Насери известен своим вспыльчивым характером. Он и ранее неоднократно попадал в новостные ленты из-за драк и других инцидентов с участием полиции. На какое-то время он даже пропал из кино.
Сами Насери снялся в пяти десятках фильмов. Однако славу ему принесла роль марсельского таксиста в серии фильмов «Такси», снятых по сценарию Люка Бессона. При этом в пятой части он сниматься отказался.
Несколько месяцев назад стало известно, что Сами Насери собирается сняться в фильме своего брата о гангстерах. Съемки должны пройти в Ялте и Ростове.
Комментарии5
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mystar 07 августа 2018 | 13:18
Судя по его "приключениям" у Насери родовая травма мозга. При этом травмы головы из за дурных мозгов обеспечены.
Сьемки в Ростове и Ялте? А чу не в Одессе? Там бы его вообще гранатой взорвали бы, придурка.)))
gordy 07 августа 2018 | 13:21
Сначала надрался, потом нарвался?
alexander444 07 августа 2018 | 13:24
Интересно, в Ялту он через территорию Украины будет заезжать? Миротворец не спи)))))
m_doc 07 августа 2018 | 13:33
– Мы с подругой обожаем Насери, фанатеем от фильма "Такси". И когда мы увидели его в баре - первым делом сфотографировались и время от времени посматривали на актёра со своего столика. Спустя пару часов актёр стал вести себя шумно, начал петь песни. И это не понравилось двум парням, которые сидели за столом рядом с ними. Разговаривали эти парни по-русски. Один из них подошёл к Насери и что-то ему высказал. Видимо, ответ их не устроил, он полез на Насери, началась драка два на два. Продолжалась она минут 5 от силы, пока всех не разняли администраторы заведения. Мы были напуганы и быстро ушли.
andy66 07 августа 2018 | 13:46
наклевывается еще один кандидат на должность "депардье" )))
(он еще не знает, что в России - он просто "чурка" )))