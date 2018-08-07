Могерини: Европейские предприятия должны активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране
Так считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Сегодня утром Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент, который объявляет не действительными на своей территории санкции США в отношении Ирана.
Дональд Трамп минувшим вечером подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Первый блок санкций начал действовать также сегодня утром. Он касается автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmast79 07 августа 2018 | 13:13
Клали болт на СШанкции?
mystar 07 августа 2018 | 13:23
dmast79: Клали болт на СШанкции?
_____________________________
Ну только на словах. ЕСовцы на словах вояки хоть куда.)))
dmast79 07 августа 2018 | 13:35
mystar: Воевать за дядю Сэма они тем более не хотят.
После наглейщей выходки трампа, связанной с пошлинами на металлы - в Европе (нормальной, настоящей) мнение на его счёт похоже однозначное. Никто не хочет терять деньги и суверенитетом поступаться ради шашней Иванки с израильтянином Кушнером.
timwlad80 07 августа 2018 | 13:21
Господа студии первого канала на передаче время покажет и господин тупой дебильный поляк,прочитайте эту новость о том что сказала глава правительства еврооюза о том что они послали на хрен США с х политикой секций во вред Евросоюзу и оцените текст министр Украины который гробить экономику ради политического популизма
Господин тупица поляк,ты стал жидобандеровцев дегенератом братоубийства и желаешь жить в людском сафари парке как живут в США,афгистане и ближнем востоке?!
len56 07 августа 2018 | 13:40
европа скоро развалится.
сша рулят.
аятолл-в утиль! свободу иранцам от диктатуры мракобесов!