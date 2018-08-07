«Таймс»: Власти Великобритании ещё не приняли решение по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян
Противоречивая информация приходит по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян по делу об инциденте в Солсбери. По данным источников газеты «Таймс», власти Великобритании решение ещё не приняли. Более того, один из источников сказал, что подобная экстрадиция и не планировалась.
О том, что Лондон готовит запрос в Москву, накануне написала газета «Гардиан». В свою очередь, «Дейли Телеграф» уточнила, что подготовка займёт несколько недель или месяцев. В любом случае в Москве уже назвали публикации в британской прессе очередным информационным вбросом.
Большинство россиян не поверят в причастность Москвы к отравлению Скрипалей даже после официального заявления со стороны Великобритании. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников.
Он уверен, что Россия откажет в экстрадиции.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sharko_2 07 августа 2018 | 13:07
/Власти Великобритании ещё не приняли по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян/
2 россияна записались на приём к властям Великобритании?
ura_russians 07 августа 2018 | 13:38
sharko_2: 2 россияна записались на приём к властям Великобритании?
—-
власти великобритании ещё не приняли на грудь по литру вискаря, чтоб выдумать очередной бред про газ «дурачок»
agamasat 07 августа 2018 | 13:11
россияне верят только лапше, причем кремлевского производства. И в том видят особую стать.)
stebinmaku 07 августа 2018 | 13:13
"Власти Великобритании ещё не приняли по поводу запроса.."
= = = =
Вот как примут по 0.7 виски, так и решат..
polba 07 августа 2018 | 13:23
То есть, произошел очередной тупой пропагандистский вброс в британские СМИ, а Эхо, разумеется, под дружный вой либерастушек, это понесло.
jetsam 07 августа 2018 | 13:34
polba: а причем тут либерастушки?
вброс сделал карлос, однозначно.
кроме карлоса никто вбросами не занимается (по рф)
* да и первыми завыли пригожинские, кстати. еще за день до публикации
маша озвучила "будет вброс" и они затянули...
ura_russians 07 августа 2018 | 13:40
jetsam: еще за день до публикации
маша озвучила "будет вброс" и они затянули...
—-
то есть агенты Путина не только в бандеростане, но и в сраной бриташке?
так как быть с тем, что государственное ЭХО тупо топит за фейки сраной бриташки?
jetsam 07 августа 2018 | 13:24
@ Власти Великобритании ещё не приняли по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян@
не приняли рюмашку бренди или стаканчик виски?
или уже на бровях и не приняли?
uryden 07 августа 2018 | 13:27
В настоящих реалия Мелкобритания это уже "Не правь, Британия морями", а назойливая муха. А какие могут быть отношения с мухами?
mystar 07 августа 2018 | 13:29
Эти же типа сми много чего писали "по данным из источников". И про гречку и про мерседес и чемодан. Хоть бы извинились. Не перед Россией. Перед своими читателями хотя бы.
jetsam 07 августа 2018 | 13:36
mystar: про гречку писала КП. это их придумка. их и поймали и они сами признали.
позвоните им и спросите - чего они до сих пор не извинились.
узнаете много русских слов. типа "нам так сказали сверху".
nigelliri56 07 августа 2018 | 13:53
"...Большинство россиян не поверят в причастность Москвы к отравлению Скрипалей...."
Убийцы, если они путриоты, то они не убийцы, а Герои России.