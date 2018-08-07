«Таймс»: Власти Великобритании ещё не приняли решение по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян

Противоречивая информация приходит по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян по делу об инциденте в Солсбери. По данным источников газеты «Таймс», власти Великобритании решение ещё не приняли. Более того, один из источников сказал, что подобная экстрадиция и не планировалась.

О том, что Лондон готовит запрос в Москву, накануне написала газета «Гардиан». В свою очередь, «Дейли Телеграф» уточнила, что подготовка займёт несколько недель или месяцев. В любом случае в Москве уже назвали публикации в британской прессе очередным информационным вбросом.

Большинство россиян не поверят в причастность Москвы к отравлению Скрипалей даже после официального заявления со стороны Великобритании. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренней политики Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников.

Он уверен, что Россия откажет в экстрадиции.