Совет Европы поддерживает целостность Грузии
Об этом говорится в специальном заявлении по случаю 10-летия конфликта в Южной Осетии. В нём отмечается, что российская военное присутствие в этой республике, а также Абхазии, продолжает противоречить международным нормам.
Президент Грузии, Георгий Маргвелашвили вновь возложил на Россию ответственность за произошедшие в 2008 году события.
Комментарии54
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grablu_rossiu 07 августа 2018 | 12:37
От целостности других стран где-то грустит один карликовый казнокрад -мучитель своего народа.
patrikk_1 07 августа 2018 | 12:42
Совет Европы поддерживает целостность Грузии...
Другими словами Совет Европы признаёт, что грузинская обосранская рвань, имеет право повелевать жизнями абхазов и южных осетин? Очень либеральненько.
danko1 07 августа 2018 | 12:47
А Кощей бессмертный и его холуи против.
У Кощея-гопника имперские амбиции, которые он за счет обнищания россиян пытается осуществить.
patrikk_1 07 августа 2018 | 12:49
УССР, МССР и ГССР - это отрыжки большевистской национальной политики. Тогда эти республики создавались по принципу - как удобнее управлять этими территориями, с административной точки зрения.
ostapbey 07 августа 2018 | 13:21
patrikk_1: так вот для чего чечены собрали федерасов из болот в федерацию..
А мужики то и не знали. Про твоё РСФСР..
Даже...
perestarok 07 августа 2018 | 12:56
danko1: "У Кощея-гопника имперские амбиции"
У грузинов тоже.
danko1 07 августа 2018 | 13:12
perestarok: Так вот пусть в Грузии они сами разбираются со своими проблемами.
perestarok 07 августа 2018 | 13:22
danko1: "Так вот пусть в Грузии они сами разбираются со своими проблемами."
Вы это объясните западу.
ostapbey 07 августа 2018 | 13:56
perestarok: грузин носил кличку КОБА!!!
а твой окурок носит кличку .......
(P.S. Сам знаешь какую. Тут бывают дамы, а при дамах это неприлично)
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 13:05
danko1: Бабка у тебя прокладка из *изды изо рта выпадывает - иди подвяжи тряпкой ротик.
ostapbey 07 августа 2018 | 13:23
moisha_sekilman: а ты не лижи..
А делай вид что просто так в позе федерации вынюхиваешь. С открытой пастью..
Даже..
agamasat 07 августа 2018 | 12:54
patrikk_1: обоссанная кем? - основополагающий вопрос. Мракобесная струя Патрика на вентиляторе, сливающаяся с остальными лишнехромосомными, вдруг решивших, что они что-то значат для божественного Замысла развития человечества!) Ну разве только, если подобные тебе - срань господня, заставляющая народы бежать от нее в поисках человеческого существования. Самому то не тошно, что умрешь дебилом?
patrikk_1 07 августа 2018 | 13:06
agamasat:
Что значит, кем грузины обосраны? Ты с Луны свалился? Срать в штаны, это старый тюремный приём грузин, которому они, судя по всему, учатся с детства. Во время войны 08.08.08, когда грузины почувствовали что их сейчас могут отметелить российские солдаты или осетинские ополченцы, если захватят в плен, они специально срали в штаны, чтобы солдаты побрезговали к ним прикасаться.
agamasat 07 августа 2018 | 13:21
patrikk_1: Патрик, ты еще не врубился, что после моего определения лучше ничего не писать? Надо просто задуматься и молчать в тряпочку.
agamasat 07 августа 2018 | 13:24
patrikk_1: о вас же, дураках (сколько вас там на сменах, под ником Патрик?), продающим остатки человечности, забочусь!
ostapbey 07 августа 2018 | 13:59
patrikk_1: значит ты решил великую историческую загадку России??
Обьяснил мировому человечеству что сподвигло беспортошную России к изобретению ГИМНОСТЕРКИ!!
Как национальной одежде России с кокошником.
Даже
navsegda 07 августа 2018 | 12:55
patrikk_1: а вы значит можете управлять осетинской и абхазской рванью с прицелом и на грузинскую рвань )
patrikk_1 07 августа 2018 | 13:14
navsegda:
Конечно русские могут управлять и повелевать другими народами, что они и делают тысячу лет, а вот грузины и украинцы могут только лизать жопу за продукты питания, или русским, или американцам, или европейцам.
navsegda 07 августа 2018 | 13:25
patrikk_1: Вот история показывает что не могут , плохо заканчивается , русских ненавидят и бегут от вас
ostapbey 07 августа 2018 | 13:25
patrikk_1: а ты не забыл что холопам России всего, с натягами, каких то ТРИСТА годков??
А федерасам Россиии того меньше. Двадцать пять всего.
Лет!!
Даже..
tttaaannne 07 августа 2018 | 13:36
patrikk_1: Ты не КТО, ты -ЧЕЙ! Народ без истории, что у вас не ворованное???
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:43
Евросоюз поддержал целостность?))
Вспоминается сразу из "Кавказской пленницы"
"Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но... не имею желания.
Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!" (с)
dorin1987 07 августа 2018 | 13:22
_: Одно не понятно - чему радуетесь? Тому, что у кого-то плохо из-за ублюдков с гражданством РФ дела в чужой стране? Или тому, что Вы за это платите - пенсиями, НДСом и курсом рубля? Или тому, что внутри ымперии РФ все сделали так хорошо, что теперь суете сопливый нос в дела чужих стран?
ostapbey 07 августа 2018 | 13:27
jjuddgge_ddrredd: и за что ты выпил в этот раз??
Снова за козу?? Надеялся что она хоть на этот раз козочка.
Девочка..
Даже??.
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 13:32
ostapbey: Пустоголовый правнучек Паниковского и Эллочки-людоедочки, протрите ваши мутные глазёнки и попытайтесь понять, что Я написал.
Это была цитата из фильма, тост из фильма, при чём здесь Я? Даже?
ostapbey 07 августа 2018 | 13:48
jjuddgge_ddrredd: при чем??
Вот ты значит и в армии не служил??
Где психолог рисует новобранцу рисуночек ,, один другой третий четвертый.. И на вопрос что это напоминает солдату, получает что напоминает.......
И на недоуменное удивление психолога почем так, отвечает что солдатик все время об этом месте девушки и думает..
Как и ты о козе.. козочке даже..
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:40
Ахахаа! Все страны, целостность которых "поддерживает" (на самом деле нет) Евросоюз, как по волшебству теряют свои территории, что делает невозможным их вступление в НАТО. Совпадение? Не думаю.
alladinov 07 августа 2018 | 12:44
noxepy_7_40_: «Совпадение? Не думаю.»
Уж не хочешь ли ты, вонючая портянка, намекнуть, что эти территории теряются из-за действий Великого Вождя и Учителя? Ты почему, гнида, так Россию ненавидишь?
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:47
alladinov: Поросёночек, ты реально уверен, что Путин это самый влиятельный человек на земле? Ты хохол?
alladinov 07 августа 2018 | 12:51
noxepy_7_40_:
Ты, уродец, не забыл часом, что вопросы здесь задаю я, а ты обязан опуститься на колени и на них покорно отвечать? И, конечно же, предварительно почистить зубы, если я решу дать тебе за щеку.
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:55
alladinov: ))))))))) Точно, хохол))))))))))))))))
alladinov 07 августа 2018 | 13:00
noxepy_7_40_:
Жиденький и вонючий, как ты сам, слив я тебе засчитал. Можешь теперь обтекать.
sg94 07 августа 2018 | 12:42
Где вы были, подонгки двуличные, когда нарушалась целостность страны в самом центре ваше сраной европы??? Вы в первых рядах помогали ее нарушать, лицемерные ублюдки. Так что теперь пасть бы вам прихлопнуть, животные...
ostapbey 07 августа 2018 | 13:30
sg94: так тебя в блевотине и не разбудить было.
Да и твой шеф за занавеской мокрые трусы выжимал . Когда шефа твоего шефа сдергивали краном в самосвал. И все под улюлюкание русского народа
timwlad80 07 августа 2018 | 12:45
Ну так господа в Евросоюзе и в США,вместо об этом раньше надо было думать и не приветствовать сувернитет стран вышедших из социалистического блока и распад СССР.
Ну когда в Евросоюзе и в США демонстративно приветствовать выход национальных регионов размещая базы НАТО .то какого хрена теперь запрещение это делать другим посылать на хрен страны с базами НАТО и присоединятся к конкурентам стран НАТО.?!
Так что господа в Евросоюзе и в США,вы стали с этой шизофренией сначало посмешищем когда завопили мультикультурализм не состоялся,о теперь уже Евросоюз и США воспринимают за агрессивных шизофреников психопатов рабовладельцев нацистов которых вскоре надо будет добивать в их логове нацистких упырей.
Народы в праве собственности своими территориями самопределятя в каких блоках им находится.Об этом сказано в законах ООН.
Так что позвать е там бормочут нацисты в школе и в евросюзе.
Агрессию проявят,зубы опять вышибут как всегда этим западным психопатами нацистам ублюдкам рабовладельцам.
agamasat 07 августа 2018 | 12:56
timwlad80: врач Интернет подключил, за примерное поведение?)
lisitsa1962 07 августа 2018 | 13:06
agamasat: Кузмич живёт и лечится в Германии, там везде есть интернет
timwlad80 07 августа 2018 | 13:07
Ну вообще то agamasat: : ,в Германии регулируемая политкорректность выстроенная на основах третьего рейха.
То есть строго по социальному статусу соответствует и степень разрешения иметь свое мнение.
Теперь ище и полицию хотят подключить по любому подозрению разрешить в любую сеть трояны вирусы засылать.
Ну это сразу определили как полный беспредел нацистского государства.
Так что в западных странах говорить и обсуждать разрешено тем кто мурлом вышел и гуси свиньям не товарищи.
agamasat 07 августа 2018 | 13:18
timwlad80: Штирлиц, я вас читаю, как анекдоты. Пожалуйста, пишите еще!)
ostapbey 07 августа 2018 | 13:32
timwlad80: не товарищи??
А ты, стесняюсь спросить, кастрирован??
Чтоб тушеная капуста системы "айсбанн", не несла немчурам русский дух?
С копытцами даже..
tttaaannne 07 августа 2018 | 13:46
timwlad80: Не НАТО базы размещал на землях народов"состоящих в совке. Это народы просили НАТО защитить их от московского нациста-садиста. Главный упырь обитает в кремле на московском болоте.
indeezjoe 07 августа 2018 | 12:47
"Целостность Грузии" напоминает целомудренность дам полусвета... Совету Европы по-видимому близко и то, и другие, поэтому они продолжают делать вид, будто верят в то, чего нет...
;-))
dorin1987 07 августа 2018 | 13:33
_: / продолжают делать вид, будто верят в то, чего нет... / - Та же ситуация с адекватностью режима царька РФ, ее давно нет, но что бы оно совсем не пустило пену ртом и не разбомбило Воронеж - приходится делать вид...
ostapbey 07 августа 2018 | 13:35
indeezjoe: а теперь, в твоем логическом ряду, выплывают нехорошие подозрения к твоей Федерации..
Как никак Параша не девушка из подмосковья..
А вполне себе развалившаяся бабища.. С кокошником и сарафаном без стрингов.
Даже..
perestarok 07 августа 2018 | 12:54
"Совет Европы поддерживает целостность Грузии"
А чо эти проститутки целостность Югославии не поддержали, не говоря уже о целостности СССР?
andre_klimov 07 августа 2018 | 13:14
perestarok: "не говоря уже о целостности СССР?"
А что, целкость СССР кто-то злонамеренный снаружи разрушил? Или всйо-таки Союз сам околел?
Напоминает стоны блядёшки после многолетних "подвигов" о том, что её "чести лишили"...
perestarok 07 августа 2018 | 13:25
andre_klimov: "А что, целкость СССР кто-то злонамеренный снаружи разрушил? Или всйо-таки Союз сам околел? "
Абсолютно натуральное вмешательство запада. Другое дело, что Г. и Е. это позволили. А Югославию просто откровенно бомбили, как Ирак и Ливию.
ostapbey 07 августа 2018 | 13:37
perestarok:кто кого бомбил?? югославию бомбили?? Или сербов к ногтю прижимали??
Как и федерасов России нонче жмут на гребешке.
Медленно но верно.
Даже..
irinakingsize1 07 августа 2018 | 12:56
Дайте кто-нить Медведеву почитать, а то он сегодня (на Эхе)радовался, что его поддерживает Европа. Как бы Европа не раскочегарилась и еще не припомнила дела минувших дней и не наложила и за это санкции. Тады будет ОЙ !
i_c_e 07 августа 2018 | 12:59
А что же Медведев тут слюни пускал о готовности «наладить отношения в новых условиях», «там новое правительство», «НАТО сообразитт». То есть и о настроениях Маргвелашвили дезинформировали премьера, а значит и «президента»...
Вот что выиграла Россия фактически отжав Осетию и Абхазию, кроме дополнительных «граждан», на чью пенсию тоже «денег нет»?
dmast79 07 августа 2018 | 13:01
С тем же успехом, можно поддержать целостность СССР!
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 13:03
А совет Гейпопы знает когда Осетия с Абхазией вошли в Груздию? Ан нет не знают, они и не знают, что Крым с Донбассом также были в составе России, но некоторые коммунятские деятели решили в угоду собственных интересов перекроить Россию. Как хаить прошлое коммунятского строя они впереди лошади, а как изучить историю сэсэрвысера им слабо - ну значит тогда пошли бы они все на фуй со своими гейпопскими советами!
radionews 07 августа 2018 | 13:20
Если граждане России почему-то упорно не желают жить в России, а лезут в Приднестровье, Абхазию, Осетию, на Донбасс, в Крым, то святая обязанность русского правительства - вывезти их в Россию, предоставить им бесплатное жилье, работу, досуг, образование, здравоохранение и право создать самостоятельное государство, т.е. реализовать их право на самоопределение в пределах российской территории, где очень много совершенно безлюдных земель, например, все Южное побережье северного Ледовитого океана.
Да ещё ФСБ должно разобраться, как так вышло, что граждане РФ вынуждены скитаться по углам в других странах, кто виноват, и наказать виновных.
ostapbey 07 августа 2018 | 13:43
radionews: тем более и крематорий России более полезен чем Крым..
Не наколупаешь могилов то в мерзлоте..
Даже..