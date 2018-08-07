Совет Европы поддерживает целостность Грузии...

Об этом говорится в специальном заявлении по случаю 10-летия конфликта в Южной Осетии. В нём отмечается, что российская военное присутствие в этой республике, а также Абхазии, продолжает противоречить международным нормам.

Президент Грузии, Георгий Маргвелашвили вновь возложил на Россию ответственность за произошедшие в 2008 году события.