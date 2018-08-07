Французский актёр Сами Насери, известный по главной по главной роли в фильме «Такси», был избит в баре в центре Москвы
По данным источников РБК, у него с братом возник конфликт с неким человеком. Он ударил актёра по лицу. В результате у француза диагностировали черепно-мозговую травму.
Комментарии22
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chernyij 07 августа 2018 | 12:35
Надо было Сигалу позвонить, он разводящим с Мордором назначен.
don_ballon 07 августа 2018 | 12:38
chernyij: Этот неизвестный и был Сигал. Еврей навалял арабу.
alladinov 07 августа 2018 | 12:40
Понаехали жидочурки в Москву! А это, на минуточку, столица нашей Родины, дружбы народов надежный оплот. Кто их сюда звал?
igorkot____1 07 августа 2018 | 12:50
Забавный этот актеришка Сам Насери. Из категории полезных идиотов, видать за наградой в Москоу приехал. Ну как гриться и получил.
navsegda 07 августа 2018 | 12:52
alladinov: сам же написал -дружбы народов надёжный оплот , Российская империя многонациональна , терпите
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 12:37
Чемпионатик закончился, теперь можно мочить интуристов?
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:44
mikhail_spb_: Котик, зачем так громко пердеть в лужу? Ты чего?
Хорош "интурист".
С 2000 года он регулярно появляется в судебных отчетах за нарушения, которые несколько раз приводили его в тюрьму. Наказывался за нанесение побоев, оскорбления, вождение автомобиля в нетрезвом виде.
В 2003 году Насери был задержан за агрессивное поведение на дороге и последовавшее избиение водителя другого автомобиля. За это он был приговорён к восьми месяцам тюрьмы и лишению водительских прав сроком на три года. Следующий инцидент произошёл с актёром в ноябре 2005 года: на встрече в ресторане Насери избил стилиста фирмы Von Dutch, за что был приговорён к двум месяцам тюрьмы, которые ему пришлось полностью отсидеть.
Следующий громкий случай произошёл в феврале 2007 года[5]. За покушение на охранника ночного клуба Насери был приговорён к девяти месяцам тюремного заключения, шесть из которых назначены как условные.
14 октября 2008 года Сами Насери по неосторожности сбил сотрудницу парижской полиции. К тому же он находился за рулём, будучи лишённым водительских прав. Женщина-полицейский серьёзно не пострадала. 5 ноября Парижский исправительный суд приговорил Сами Насери к шести месяцам строгого режима и 7500 € штрафа, а также обязал его пройти курс лечения от алкоголизма[6].
В январе 2009 года Насери снова попал под стражу: на этот раз за нанесение ножевых ранений[7][8].
31 мая 2011 года актёр сел в тюрьму на 16 месяцев, провалив испытательный срок[9].
6 июля был доставлен в тюремную больницу и помещен в психиатрическое отделение после попытки суицида. Актёр попытался перерезать себе горло.
В середине января 2014 года подрался с одной из своих подруг. Актёр и его сожительница предстали перед судом 18 марта.[12]
1 марта 2014 года был задержан за то, что угрожал женщине ножом.[13] 14 августа и 13 октября 2014 года задерживался за домашнее насилие[14].
В мае 2016 года его задержала полиция в Каннах с украинским водительским удостоверением.[15]
curhatuy6 07 августа 2018 | 12:56
noxepy_7_40_: Пресекли безобразия "таксиста". Он не знал, что у нас как-что - сразу в рыло:)))
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 13:01
curhatuy6: Котик, ты чего? Это наркоман и хулиган-рецидивист, реально на зоне чалился за поножовщину. Да ещё и с украинской ксивой. Удивительно, как он жив остался.
curhatuy6 07 августа 2018 | 13:40
noxepy_7_40_: Цыпа, про лужу ты про себя:)))
nurim 07 августа 2018 | 12:37
ЧМ окончен, маски сняты...
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 12:54
nurim: Мы не жадные приезжай мы и тебе наваляем, что будешь тонуть в собственном говне!
vladimirgornitsky 07 августа 2018 | 12:44
Мне кажется, тут не стоит искать какую-то политическую подоплеку. Скандалы, драки, дебоши, нападения на людей, избиения, - в том числе женщин, - стиль жизни Насери. Он и в тюрьме успел отсидеть за это. Насери. На этот раз, видимо, встретил достойного соперника и получил сам. Поделом вору и мука.
vasya_von_smetankin 07 августа 2018 | 12:48
Извини, дорогой Сами Насери, ты немного опоздал - Футбол уже закончился, а вернулся "Русский мир".
drgonish 07 августа 2018 | 13:38
vasya_von_smetankin:
Ахеджакова, перелогиньтесь
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 12:52
Актёр Сам Насери! Гыыыы, вот поэтому его и побили! Нечего было срать в баре)))))
bike_nty 07 августа 2018 | 13:10
moisha_sekilman: vasya_von_smetankin: Новая заповедь? Да не Насери где пьешь?
neitral_n 07 августа 2018 | 12:54
А он в России расслабиться решил? Расслабился? Ну езжай домой, расскажи, как здесь хорошо, чтоб другие приезжали! Скажи - ещё лучше стало, чем на ЧМ- 2018 было! ))))
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:58
neitral_n: Конечно хорошо, барсучёныш. Поставили на место наркомана и отморозка, люмпена пролезшего из грязи в "князи", и подхватившего звёздную дурную болезнь.
volkov_25 07 августа 2018 | 13:07
noxepy_7_40_: Да мы уже пол мира на место поставили. Уже скоро нас ставить начнут. Боюсь тоже больно будет.
xuxuxoxo 07 августа 2018 | 13:09
====="noxepy_7_40_: люмпена пролезшего из грязи в "князи", и подхватившего звёздную дурную болезнь."====== Этим он похож на Виктора Анатольевича Ш , подхватившего дурную болезнь на общественном Матрасе !
benin_papa__ 07 августа 2018 | 13:07
Бывает...