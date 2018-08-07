"Группа активистов вывесила на здании приёмной ФСИН в Москве растяжку «ФСИН = ГУЛАГ»"

Они также наклеили на фасад фотографии заключённых, которые подверглись пыткам и издевательствам в российских тюрьмах.

Среди организаторов акции была Мария Алёхина, отсидевшая 2 года за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Она сообщила в Фейсбук, что сотрудник ФСИН просил подать жалобу в письменной форме.