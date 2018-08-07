Группа активистов вывесила на здании приёмной ФСИН в Москве растяжку «ФСИН = ГУЛАГ»
Они также наклеили на фасад фотографии заключённых, которые подверглись пыткам и издевательствам в российских тюрьмах.
Среди организаторов акции была Мария Алёхина, отсидевшая 2 года за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Она сообщила в Фейсбук, что сотрудник ФСИН просил подать жалобу в письменной форме.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 12:35
Справедливое равенство.
dorin1987 07 августа 2018 | 12:36
Давно не новость.
max3446 07 августа 2018 | 12:41
надеюсь этих нелюдей активистов уже арестовали и поместили с структуры ФСИН, то есть сизо.
galina6837 07 августа 2018 | 12:44
max3446:
то есть в ГУЛАГ ?
timwlad80 07 августа 2018 | 12:50
Верно сказано сфин это гула для улюдочного сброда который не может избежать искушения убить и ограбить.
К примеру Израиль,США и Украина это вся территория сплошной гулаг где только револьвер уравнивает всех в правах.
Так что лучше братоубиц в зоопарке под названием гулаг держать,чем страну превращать в сафари парк для одичавших людишек.
kochar 07 августа 2018 | 12:51
Да у нас «ФСИН = ГУЛАГ» под разными названиями уже 100 лет и более.
Спасибо дедушке Ленину, Сталину и по списку,а также всем царям-душегубам.
mystar 07 августа 2018 | 12:59
Вывесили растяжку, наклеили фотографии на здание ФСИН. А где кровавый режим? Шлюху Алехину не застрелили и даже в морду не дали? В России свободы слова больше чем в США и ЕСе вместе взятых.
perestarok 07 августа 2018 | 13:00
"Группа активистов вывесила на здании приёмной ФСИН в Москве растяжку «ФСИН = ГУЛАГ»"
Уровень цивилизованности нации определяется двумя критериями: содержанием заключённых в тюрьмах и состоянием общественных туалетов.
sadda 07 августа 2018 | 13:03
Путинским вертухаям сейчас раздолье, Путин им дал добро на беспредел.