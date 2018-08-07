Дочь арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария провела одиночный пикет у СИЗО «Лефортово»
Дочь арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария провела одиночный пикет у СИЗО «Лефортово», где содержится её отец. Она просит объективного расследования его дела и изменения меры пресечения. Об этом Мария Шестун рассказала в интервью «Эху Москвы».
Заседание по изменению меры пресечения Александру Шестуна пройдет завтра.
Комментарии5
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sadda 07 августа 2018 | 12:34
Посадили человека по сфабрикованому делу и вряд ли что изменится. Фабриковать уголовные дела у путинских вертухев это норма.
grablu_rossiu 07 августа 2018 | 12:34
Вот что значит хапнуть не по чину и не поделиться с фюрером.
kochar 07 августа 2018 | 12:48
Молодец девчушка!
Правильное воспитание!
Так держать Мария!
По другому никак пока не получается... Народ у нас терпеливый,но не дай Бог проснётся.
mystar 07 августа 2018 | 13:06
kochar: Народ у нас терпеливый,но не дай Бог проснётся.
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Угар с вас либероидных хомяков.))) Все чего то ждете.))) Развала России, обрушения крымского моста, захвата Китаем сибири, просыпания народа.)))
kochar 07 августа 2018 | 13:12
mystar: Не волнуйся идиотина,тебя это не коснётся.Просто в нужное время ты поменяешь шкуру. И будешь опять сосать,но в другую соску.