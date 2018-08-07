Дочь арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария провела одиночный пикет у СИЗО «Лефортово», где содержится её отец. Она просит объективного расследования его дела и изменения меры пресечения. Об этом Мария Шестун рассказала в интервью «Эху Москвы».

Заседание по изменению меры пресечения Александру Шестуна пройдет завтра.