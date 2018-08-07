В Москве состоялось прощание с погибшим в Центральноафриканской республике Кириллом Радченко
Церемония прошла в судебно-медицинском морге Царицыно в закрытом режиме. Присутствовали только родные и близкие оператора. Похоронен Радченко будет на Булатниковском кладбище. В 13 часов в Соборной мечети должно начаться прощание с Орханом Джемалем. Он будет похоронен на Хованском кладбище. Режиссёр Александр Расторгуев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание с ним начнётся в 16.30 в Большом ритуальном зале.
Журналисты были убиты 30 июля в результате нападения неизвестных.
Комментарии8
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grablu_rossiu 07 августа 2018 | 12:32
— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:37
grablu_rossiu: Красиво. Разве такой шикарный пяр-ход не стоит жизни каких-то трех неприкаянных стрингеров?
patrikk_1 07 августа 2018 | 12:38
Присутствовали только родные и близкие оператора...
А почему в закрытом режиме? Может русофобская мразь хотела с ним проститься?
na555 07 августа 2018 | 13:14
patrikk_1: Да уж. Недооценивают тебя, умный и кое чего знаешь. Как говорится талант не пропьешь.
liberastanakol 07 августа 2018 | 12:44
Покойтесь с миром. Демшиза околоэховская быстро вас забудет как прошлых "борцуновскраварэжимом". Фпереди новая багьба....
irinakingsize1 07 августа 2018 | 12:44
Покойтесь с миром. Соболезнования родным и близким.
К сожалению, но именно ваша смерть показала кто есть кто, что именно происходит в ЦАР и кому все это было нужно. Вот просто пригвоздили.
patrikk_1 07 августа 2018 | 12:55
irinakingsize1:
Ух ты, ну и кто есть кто в ЦАР, можешь сказать? Или ты это так, для красного словца пукнула?
commeilfaut 07 августа 2018 | 13:33
patrikk_1: Милый, любая инфа стОит денег. Есть они?