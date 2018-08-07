В Москве состоялось прощание с погибшим в Центральноафриканской республике Кириллом Радченко

Церемония прошла в судебно-медицинском морге Царицыно в закрытом режиме. Присутствовали только родные и близкие оператора. Похоронен Радченко будет на Булатниковском кладбище. В 13 часов в Соборной мечети должно начаться прощание с Орханом Джемалем. Он будет похоронен на Хованском кладбище. Режиссёр Александр Расторгуев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание с ним начнётся в 16.30 в Большом ритуальном зале.

Журналисты были убиты 30 июля в результате нападения неизвестных.