Французский актёр Сами Насери был избит в баре в центре Москвы

Французский актёр Сами Насери, известный по главной по главной роли в фильме «Такси», был избит в баре в центре Москвы. По данным источников РБК, у него с братом возник конфликт с неким человеком. Он ударил актёра по лицу. В результате у француза диагностировали черепно-мозговую травму. Других подробностей пока нет.