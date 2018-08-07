Французский актёр Сами Насери был избит в баре в центре Москвы
Французский актёр Сами Насери, известный по главной по главной роли в фильме «Такси», был избит в баре в центре Москвы. По данным источников РБК, у него с братом возник конфликт с неким человеком. Он ударил актёра по лицу. В результате у француза диагностировали черепно-мозговую травму. Других подробностей пока нет.
Комментарии1
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dmast79 07 августа 2018 | 12:18
По русски называется - решил вы..нуться и выхватил люлей.