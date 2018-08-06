Владелец российского журнала Forbes Александр Федотов подал 2 иска к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя Федотова. По его словам, иски касаются защиты чести и достоинства, а также разглашения коммерческой тайны. Усков был уволен в начале лета. Официальной версией были прогулы.

Усков ранее говорил, что причиной увольнения стал конфликт с Федотовым и подал иск в суд о восстановлении в должности.

Все проблемы российского Forbes связаны с его нынешнем издателем Александром Федотовым. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал бывший главный редактор издания Эльмар Муртазаев. Он добавил, что Федотов смог занять этот пост во многом из-за закона, запрещающего иностранцам владеть СМИ в России, ведь именно это стало причиной ухода издательства Аксель Шпрингер из страны.