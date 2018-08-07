Алишер Усманов продал свою долю акций английского футбольного клуба «Арсенал» спортивному магнату Стэну Кронке

Российский миллиардер Алишер Усманов продал свою долю акций английского футбольного клуба «Арсенал» основному акционеру команды спортивному магнату Стэну Кронке. Об этом сообщает Financial Times.

Усманов стал совладельцем клуба в 2007 году. Сначала ему принадлежали 14,5% акций. Затем он увеличил свою долю до 30 процентов. Что сделало российского миллиардера вторым по величине акционером лондонского клуба. Однако мажоритарный пакет по прежнему оставался у Кронке. Который владеет в США баскетбольной командой Denver Nuggets, а также профессиональными клубами по футболу, хоккею и американскому футболу. Стороны неоднократно пытались выкупить друг у друга акции Арсенала. В итоге многолетний акционерный конфликта между основными владельцами завершился. За долю Усманова в клубе Кронке заплатил £550 млн.

Добавлю, что после завершения сделки стоимость Арсенала составит 1,8 миллиарда фунтов