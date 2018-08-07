«Таймс»: Власти Великобритании ещё не приняли решение по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян
Противоречивая информация приходит по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян по делу об инциденте в Солсбери. По данным источников газеты «Таймс», власти Великобритании решение ещё не приняли. Более того, один из источников сказал, что подобная экстрадиция и не планировалась.
О том, что Лондон готовит запрос в Москву, накануне написала газета «Гардиан». В свою очередь, «Дейли Телеграф» уточнила, что подготовка займёт несколько недель или месяцев. В любом случае в Москве уже назвали публикации в британской прессе очередным информационным вбросом.
Комментарии4
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dmast79 07 августа 2018 | 12:11
А что ж тут вчера целый день переможили, что всё, два новых депутата и прочие - это было очередное фейк ньюз?
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 12:17
Как это не приняли? А Беня Дебилов уже принял и на открытие фонаря Скрипалей перед российским посольством собрался! Слабаки мелкобриташки даже Путе пальцем погрозить бояться, а вот Беня Дебилов крошит Путю ежедневно!
indeezjoe 07 августа 2018 | 12:17
О как! "Правительственные источники" британских таблоидов в очередной раз переобулись в воздухе, а репостившее их слухи и сплетни целых два дня Эхо Москвы тупо включило дурочку...
;-))
grazschdanin 07 августа 2018 | 12:19
Власти Великобритании ещё не приняли решение по поводу запроса Лондона на экстрадицию двух россиян
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Чё та быстро заднюю включили. Не покидает ощущение, что вся эта показуха только что бы взять на испуг.