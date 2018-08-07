Z Архив новостей новости
5 13 6 169
12:02, 07 августа 2018

Мировые цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций против Ирана

Мировые цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций против Ирана. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара.

Эксперты отмечают, что на повышение цены «черного золота» повлиял ряд факторов, среди которых снижение добычи в Саудовской Аравии, ожидание отчета по запасам нефти в США, а главное – решение американской администрации о возобновлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Энергетическая часть санкций США вступит в силу в ноябре, и она затронет в том числе компании, которые закупают иранскую нефть, что может спровоцировать перебои с поставками. На этих ожиданиях и растут биржевые цены. Этот фактор, считают эксперты, будет подталкивать уровень цен в ближайшие месяцы.
Первый пакет ограничительных мер в отношении Тегерана начал действовать с сегодняшнего дня. Весной США в одностороннем порядке вышли из «ядерного соглашения», обвинив Иран в невыполнении условий сделки. Ни одна другая страна это решение не поддержала. Евросоюз блокировал действие санкций на своей территории и призвал компании активизировать сотрудничество с Ираном.

В конце июля власти Ирана предупреждали, что в случае восстановления санкций США готовы перекрыть странам Персидского залива путь для экспорта нефти.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 12:05


Народонаселение становится всё богаче от повышения цен на нефть?

jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:09

Вывешу свой более ранние комменты, которые не теряют актуальности. Ботва, это ЛИКБЕЗ для вас, учите наизусть)))

"Армения, Белоруссия, ОДКБ и проч так называемые "наши друззя" - просто вымогатели, "дружба" для них - способ получения безвозвратных кредитоффф, не более.
Братский украинский народ, братский белорусский народ - мифы. Которыми кормили русских коммуняки, которыми продолжаент кормить Путя.

Вот посмотрите на Трампа. Ведь у НЕГО то же самое было недавно! ЕС - друг, Германия - друг. Но скрытые торговые барьеры против US в Европе. Иран враждебно ведёт себя по отн. к Америке,официалы Ирана открыто угрожают Америке. И? Германия, Франция ведут себя как проститутки, вместо поддержки Америки и её санкций - вкладывали деньги в Иран.
Или НАТО. Европа нагло менее 2% ВВП отчисляла на оборону, в то время как Америка - 4%!

И вот пришёл Трамп и поставил эту гнилую Европу на место, открыто сказав, что ему такие "друзья" не нужны. Бизнес должен быть честным. И это сработало!
А Путя - трус и слабак, всё мямлит о братских народах...хе-хе.

ЗЫ. О Грузии и грузинах уже не говорят как о "братском народе". Но вот бываю в Грузии иногда, и не просто в Тбилисо и Сигнахи, а посещаю такие места, как Местиа, Ушгули. Еду из Москвы на авто, а потом путешествую по Грузии. В прошлом году был. Как же там хорошо относятся к россиянам. Гостеприимство знаменитое, и не только за деньги. Всё - искренне. А всё потому, что перестали говорить в России о "братьях-грузинах".
Винят в проблемах (потеря трети территории) не русских, а Саакашвили прежде всего. Он - враг №1 в Грузии.
Люблю Грузию и грузин. Великие Страна и Нация.
В отличии от хохлов. И не надо лицемерить. Бандеровцы и фашисты они в своей массе. Непрятная нация. Как поляки. Стоят друг дружку))"

jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:11

jjuddgge_ddrredd:
Монгерини, Туск и прочие евробюрократы - корумпированны, пустостовы и разрушают перманентно EC. ЕС просто один в один идёт по пути СССР эпохи Брежнева. Скоро появится европейский Горби...
Официалы Ирана прямым текстом, пару месяцев назад, говорили, если Европа будет исполнятьсанкции Америки, то иранцы расскажут о взятках, которые они давали евробюрократам. Лично президент Ирана так говорил.
Монгерини и Туск не имеют кредита доверия в своих собственных странах, рейтинги доверия к ним меньше 10%!
В Европе к Власти приходят Евроскептики - Италия, Австрия, Венгрия, Польша и т.д.
Только майданутые бандерлоги всё скачут и орут: "Сала Украине! Украинда (европейское Сомали или жопа Европы) цэ Эвропа". Хохлов можно понять - это самые большие любители халявы в Мире)))
И смешной факт . Рейтинг Меркель в Германии сейчас - 29%. Позорище!
В Германии на следующихвыборах канцлера и правительство будут формировать Новые Правые. Немцы по горло сыты лицемерной толерантностью, харрасментщики-муслимы так и норовят схватить немок за их зады и груди при каждом удобном случае....хе-хе.

pro_hanov 07 августа 2018 | 12:09

mikhail_spb_: Лучшие представители народа - особы, приближенные к императору - становятся богаче. Остальной балласт их не интересует до тех пор, пока он не выйдет на улицы.

Агент «Рыжий» (Д. Трамп) успешно справляется сизаданием Центра по подъёму цен на чёрное золото.

testmeter 07 августа 2018 | 12:20

"цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций" ///
Получается, что Вяликому Российскому Народу нужно пиндосов благодарить за эту долгожданную радость?

kottigr1 07 августа 2018 | 12:06

В деревне Гадюкино все жители радостно потирают свои волосатые ладошки..

noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:17

kottigr1: А в деревне Украинюкино загибаются последние скачущие как блохи навозные жуки.. Пичалька..

kottigr1 07 августа 2018 | 12:19

noxepy_7_40_: Не навозные, а колорадские жуки.. не в Украинюкино, а в Доунбабве.. А в остальном Вы как всегда правы..

jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:18

kottigr1: Опять ты, интернетная бандеровская глиста с утра до вечера торчишь на доменах RU и пишешь одну и ту же чушь.
Пойми, тебе лайкают только имбецциллы)))
Какой у тебя мотив?
Ты платный бандеротролль (100 гр сала в сутки и чекушка палёной горилки), или ты просто майданутый скакун, у которого кончиллись покрышки, и который и дня без России прожить не может?

Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. Далее.В России в 5раз (!) БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто. Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ.
Шо ты так за нас волнуешься? Ты об Украине беспокойся, где всё НАМНОГО ХУЖЕ, чем в России.
Кста, дороги в Москве ЛУЧШЕ, чем в Париже или NYC, между прочим...
Майданутый, у тебя нет никакого креатива.
Лучше проори винтажное:
"Маскаляку на гиляку! Маскалей на ножи!" Хоть что-то, а то ведь скуку всем навеваешь))

kochar 07 августа 2018 | 12:06

А нам какая разница от роста мировых цен?
Цены на бензин не падают и всё равно в итоге ж..а.

ura_123 07 августа 2018 | 12:17

kochar: Гораздо больше денег поступит в бюджет что позволит...
...гораздо быстрее поднять пенсионный возраст дорогих россиян!

volkov_25 07 августа 2018 | 12:07

И все таки ОННАШ Трампушка-трампулечка. Дурак, но наш же дурак.

hiryrg 07 августа 2018 | 12:14

Какая хорошая новость НЕ для России...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 563 6 5624 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6108 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 7223 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Виктория Ивлева фотограф, журналист и волонтер

К Олегу Сенцову не допустили священника. Семьдесят восьмой день голодовки Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав «Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г.р.», Александр Николаевич Новиков просто изменился в лице…

5 159 6 29632 31.07
Kсенцов, церковь, тюрьмы, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9708 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 263 6 24159 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 103 6 9472 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Я не хочу бороться за лучшее место на гноище Альтернативу я описал. Не нравится – остается ждать смерти одного вождя для замены на другого. Проиграем 2021 год, не пройдем в Думу – не нужно рассчитывать на 2026-й…

5 304 6 51645 31.07
Kполитика, оппозиция, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 161 6 16624 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 165 6 17179 07:56
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 6947 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15499 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 118 6 16150 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7395 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Михаил Саакашвили: Война 2008 года Варианта не отвечать на агрессию и «не поддаваться на провокации», как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас…

5 276 6 41740 06.08
Kобщество, война, рф, армия, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России – главный барьер или главный приоритет? Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..

5 117 6 18680 05.08
Kполитика, общество, рф, события

Популярное за неделю

Новости

Большая тройка российских операторов отменит плату за входящие звонки в национальном роуминге Как сообщает РБК, у «Вымпелкома» плата будет отменена с 20 августа, у «Мегафона» поэтапно в течение сентября…

5 3 6 9547
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 145 6 196774 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 32 6 3909 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 15 6 510904 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 155 6 103758 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7168678
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3602537

Сегодня в эфире