Мировые цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций против Ирана
Мировые цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций против Ирана. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара.
Эксперты отмечают, что на повышение цены «черного золота» повлиял ряд факторов, среди которых снижение добычи в Саудовской Аравии, ожидание отчета по запасам нефти в США, а главное – решение американской администрации о возобновлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Энергетическая часть санкций США вступит в силу в ноябре, и она затронет в том числе компании, которые закупают иранскую нефть, что может спровоцировать перебои с поставками. На этих ожиданиях и растут биржевые цены. Этот фактор, считают эксперты, будет подталкивать уровень цен в ближайшие месяцы.
Первый пакет ограничительных мер в отношении Тегерана начал действовать с сегодняшнего дня. Весной США в одностороннем порядке вышли из «ядерного соглашения», обвинив Иран в невыполнении условий сделки. Ни одна другая страна это решение не поддержала. Евросоюз блокировал действие санкций на своей территории и призвал компании активизировать сотрудничество с Ираном.
В конце июля власти Ирана предупреждали, что в случае восстановления санкций США готовы перекрыть странам Персидского залива путь для экспорта нефти.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 12:05
Народонаселение становится всё богаче от повышения цен на нефть?
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:09
Вывешу свой более ранние комменты, которые не теряют актуальности. Ботва, это ЛИКБЕЗ для вас, учите наизусть)))
"Армения, Белоруссия, ОДКБ и проч так называемые "наши друззя" - просто вымогатели, "дружба" для них - способ получения безвозвратных кредитоффф, не более.
Братский украинский народ, братский белорусский народ - мифы. Которыми кормили русских коммуняки, которыми продолжаент кормить Путя.
Вот посмотрите на Трампа. Ведь у НЕГО то же самое было недавно! ЕС - друг, Германия - друг. Но скрытые торговые барьеры против US в Европе. Иран враждебно ведёт себя по отн. к Америке,официалы Ирана открыто угрожают Америке. И? Германия, Франция ведут себя как проститутки, вместо поддержки Америки и её санкций - вкладывали деньги в Иран.
Или НАТО. Европа нагло менее 2% ВВП отчисляла на оборону, в то время как Америка - 4%!
И вот пришёл Трамп и поставил эту гнилую Европу на место, открыто сказав, что ему такие "друзья" не нужны. Бизнес должен быть честным. И это сработало!
А Путя - трус и слабак, всё мямлит о братских народах...хе-хе.
ЗЫ. О Грузии и грузинах уже не говорят как о "братском народе". Но вот бываю в Грузии иногда, и не просто в Тбилисо и Сигнахи, а посещаю такие места, как Местиа, Ушгули. Еду из Москвы на авто, а потом путешествую по Грузии. В прошлом году был. Как же там хорошо относятся к россиянам. Гостеприимство знаменитое, и не только за деньги. Всё - искренне. А всё потому, что перестали говорить в России о "братьях-грузинах".
Винят в проблемах (потеря трети территории) не русских, а Саакашвили прежде всего. Он - враг №1 в Грузии.
Люблю Грузию и грузин. Великие Страна и Нация.
В отличии от хохлов. И не надо лицемерить. Бандеровцы и фашисты они в своей массе. Непрятная нация. Как поляки. Стоят друг дружку))"
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:11
jjuddgge_ddrredd:
Монгерини, Туск и прочие евробюрократы - корумпированны, пустостовы и разрушают перманентно EC. ЕС просто один в один идёт по пути СССР эпохи Брежнева. Скоро появится европейский Горби...
Официалы Ирана прямым текстом, пару месяцев назад, говорили, если Европа будет исполнятьсанкции Америки, то иранцы расскажут о взятках, которые они давали евробюрократам. Лично президент Ирана так говорил.
Монгерини и Туск не имеют кредита доверия в своих собственных странах, рейтинги доверия к ним меньше 10%!
В Европе к Власти приходят Евроскептики - Италия, Австрия, Венгрия, Польша и т.д.
Только майданутые бандерлоги всё скачут и орут: "Сала Украине! Украинда (европейское Сомали или жопа Европы) цэ Эвропа". Хохлов можно понять - это самые большие любители халявы в Мире)))
И смешной факт . Рейтинг Меркель в Германии сейчас - 29%. Позорище!
В Германии на следующихвыборах канцлера и правительство будут формировать Новые Правые. Немцы по горло сыты лицемерной толерантностью, харрасментщики-муслимы так и норовят схватить немок за их зады и груди при каждом удобном случае....хе-хе.
pro_hanov 07 августа 2018 | 12:09
mikhail_spb_: Лучшие представители народа - особы, приближенные к императору - становятся богаче. Остальной балласт их не интересует до тех пор, пока он не выйдет на улицы.
Агент «Рыжий» (Д. Трамп) успешно справляется сизаданием Центра по подъёму цен на чёрное золото.
testmeter 07 августа 2018 | 12:20
"цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций" ///
Получается, что Вяликому Российскому Народу нужно пиндосов благодарить за эту долгожданную радость?
kottigr1 07 августа 2018 | 12:06
В деревне Гадюкино все жители радостно потирают свои волосатые ладошки..
noxepy_7_40_ 07 августа 2018 | 12:17
kottigr1: А в деревне Украинюкино загибаются последние скачущие как блохи навозные жуки.. Пичалька..
kottigr1 07 августа 2018 | 12:19
noxepy_7_40_: Не навозные, а колорадские жуки.. не в Украинюкино, а в Доунбабве.. А в остальном Вы как всегда правы..
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 12:18
kottigr1: Опять ты, интернетная бандеровская глиста с утра до вечера торчишь на доменах RU и пишешь одну и ту же чушь.
Пойми, тебе лайкают только имбецциллы)))
Какой у тебя мотив?
Ты платный бандеротролль (100 гр сала в сутки и чекушка палёной горилки), или ты просто майданутый скакун, у которого кончиллись покрышки, и который и дня без России прожить не может?
Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. Далее.В России в 5раз (!) БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто. Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ.
Шо ты так за нас волнуешься? Ты об Украине беспокойся, где всё НАМНОГО ХУЖЕ, чем в России.
Кста, дороги в Москве ЛУЧШЕ, чем в Париже или NYC, между прочим...
Майданутый, у тебя нет никакого креатива.
Лучше проори винтажное:
"Маскаляку на гиляку! Маскалей на ножи!" Хоть что-то, а то ведь скуку всем навеваешь))
kochar 07 августа 2018 | 12:06
А нам какая разница от роста мировых цен?
Цены на бензин не падают и всё равно в итоге ж..а.
ura_123 07 августа 2018 | 12:17
kochar: Гораздо больше денег поступит в бюджет что позволит...
...гораздо быстрее поднять пенсионный возраст дорогих россиян!
volkov_25 07 августа 2018 | 12:07
И все таки ОННАШ Трампушка-трампулечка. Дурак, но наш же дурак.
hiryrg 07 августа 2018 | 12:14
Какая хорошая новость НЕ для России...