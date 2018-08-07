Мировые цены на нефть растут на фоне восстановления американских санкций против Ирана. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара.

Эксперты отмечают, что на повышение цены «черного золота» повлиял ряд факторов, среди которых снижение добычи в Саудовской Аравии, ожидание отчета по запасам нефти в США, а главное – решение американской администрации о возобновлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Энергетическая часть санкций США вступит в силу в ноябре, и она затронет в том числе компании, которые закупают иранскую нефть, что может спровоцировать перебои с поставками. На этих ожиданиях и растут биржевые цены. Этот фактор, считают эксперты, будет подталкивать уровень цен в ближайшие месяцы.

Первый пакет ограничительных мер в отношении Тегерана начал действовать с сегодняшнего дня. Весной США в одностороннем порядке вышли из «ядерного соглашения», обвинив Иран в невыполнении условий сделки. Ни одна другая страна это решение не поддержала. Евросоюз блокировал действие санкций на своей территории и призвал компании активизировать сотрудничество с Ираном.

В конце июля власти Ирана предупреждали, что в случае восстановления санкций США готовы перекрыть странам Персидского залива путь для экспорта нефти.