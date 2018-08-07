Сегодня в Казани пройдет пикет в защиту Татарского языка
Организатором стал «Всетатарский общественный центр».
Активисты планировали провести митинг в защиту языка, однако власти Казани отказались согласовать акцию, причем сразу на 5 площадках. Чиновники заявили, что организаторы якобы не смогут обеспечить «безопасность» участников. Тем временем «ВТОЦ» смог получить добро на пикет. Он пройдет сегодня в сквере Тинчурина. Акция будет посвящена принятому Госдумой закону о языках. Напомним,согласно резонансным поправкам изучение татарского языка в школах Татарстана возможно исключительно на добровольной основе, с письменного заявления родителей ребенка. Они должны выбрать его в качестве «родного». Однако им может стать и русский язык. В этом случае, школьник не будет посещать занятия по татарскому вовсе. Между тем «Всетатарский общественный центр» считает, что учить государственный язык своей республики должны все без исключения, в противном случае со временем он просто исчезнет.
Ранее в Казанском Кремле заявили, что Татарстан принятый Госдумой закон устраивает.
Комментарии1
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dubitabam 07 августа 2018 | 12:03
«Всетатарский общественный центр» считает, что учить государственный язык своей республики должны все без исключения, в противном случае со временем он просто исчезнет.
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немало языков исчезло за всю историю человечества естественным образом. Принуждение допустимо только к миру, а насильное обучение не гарантирует практики языка. И мало говорить на бытовом уровне, нужно его использование во всех сферах жизни. Но если нет спроса, то хоть чип языковый имплантируй в череп, а толку не будет.