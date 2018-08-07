Сегодня в Казани пройдет пикет в защиту Татарского языка

Организатором стал «Всетатарский общественный центр».

Активисты планировали провести митинг в защиту языка, однако власти Казани отказались согласовать акцию, причем сразу на 5 площадках. Чиновники заявили, что организаторы якобы не смогут обеспечить «безопасность» участников. Тем временем «ВТОЦ» смог получить добро на пикет. Он пройдет сегодня в сквере Тинчурина. Акция будет посвящена принятому Госдумой закону о языках. Напомним,согласно резонансным поправкам изучение татарского языка в школах Татарстана возможно исключительно на добровольной основе, с письменного заявления родителей ребенка. Они должны выбрать его в качестве «родного». Однако им может стать и русский язык. В этом случае, школьник не будет посещать занятия по татарскому вовсе. Между тем «Всетатарский общественный центр» считает, что учить государственный язык своей республики должны все без исключения, в противном случае со временем он просто исчезнет.

Ранее в Казанском Кремле заявили, что Татарстан принятый Госдумой закон устраивает.