Почти половина россиян планирует копить деньги на пенсию или уже пытаются это делать
Почти половина россиян планирует копить деньги на пенсию или уже пытаются это делать. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на опрос Фонда общественного мнения. 36 процентов россиян не собираются откладывать деньги на старость.
Комментарии31
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captainobvious 07 августа 2018 | 11:42
в СССР многие копили деньги на старость... Гайдар раз и навсегда отучил их от этой пагубной привычки.
tag188 07 августа 2018 | 11:48
captainobvious: На старость в СССР никто не копил. Пенсии в СССР по отношению к зарплатам были на более приличном уровне, чем сейчас.
В СССР просто копили. Потому что особенно тратить деньги было некуда. На автомобили очереди, на турпутевки очереди или распределение, путевки за границу -- вообще, в виде исключения.
don_ballon 07 августа 2018 | 12:10
tag188: Что мог скопить обыкновенный средний совок, работяга, служащий или ИТР? До начала восьмидесятых, когда деньги стали тупо печатать, тысячу-полторы к пенсии. Два херовых телевизора. Большинство вкладов населения были смехотворно малы. Где-то с начала восьмидесятых стало понятно, что копить деньги на "книжке" предельно глупо, цены на товары "повышенного спроса"-хрусталь, ковры, мебель, автомобили, кооперативы быстро росли. Выгодно становилось занять денег, купить вещь и отдавать постепенно. Я хорошо зарабатывал по советским меркам, но на моём счету застряли всего около 200 рублей. За шахнец совка в экономике я готов был и больше отдать. Да, у многих пропали десятки тысяч (на одном заводе в моём городе сторож получал 4000 в месяц при пустых полках), но разве это честные полноценные рубли? Да нет, конечно.
tvitov66 07 августа 2018 | 11:50
captainobvious: надеюсь наши ПУтриотичные баранчики будут копить на пенсию в рублях и сбербанке
captainobvious 07 августа 2018 | 11:53
tvitov66: не надейтесь... от этой пагубной привычки нас тоже отучили милые Вашему сердцу либералы 90-х.
tvitov66 07 августа 2018 | 12:11
captainobvious: в отличии от вас, наш нацЛидер доверяет Сахипзадовне, Орешкину и Грефу
captainobvious 07 августа 2018 | 12:13
tvitov66: к нашему лидеру у меня накопилось вопросов не меньше, чем у Вас. Вот только вопросы разные, и мои Вам вряд ли понравятся...
s011ma 07 августа 2018 | 12:14
captainobvious: А разве очередной раз по граблям пройтись - не наше любимое национальное развлечение?
don_ballon 07 августа 2018 | 12:00
captainobvious: Рубль девальвировался задолго до прихода Гайдара в правительство. При товарном голоде конца восьмидесятых, рубль уже был фантиком. Хозрасчёт позволил повышать зарплаты на порядок при товарном голоде. Гайдар просто сказал об этом официально. Либерализация цен привела к наполнению прилавков и инфляция перешла в открытую стадию. Это общеизвестно, но вам лишь бы пролаять. Не Гайдар правил СССР и не он довёл страну до банкротства.
captainobvious 07 августа 2018 | 12:03
don_ballon: с последним согласен: действительно, СССР довели до банкротства другие либералы и антисоветчики, из окружения Горбачева. Целенаправленно, хладнокровно и цинично, как и всё, что делают либералы.
kottigr1 07 августа 2018 | 12:03
captainobvious: в СССР многие копили деньги на старость... Гайдар раз и навсегда отучил их от этой пагубной привычки.
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Путин, напав на Украину, тоже в этом поспособствовал сделав курс рубля к доллару с 30-ти сразу до 65-ти..
captainobvious 07 августа 2018 | 12:08
kottigr1: эксперты во всем мире до сих пор спорят, что вызвало резкий обвал цен на энергоносители в 2014 году: успехи сланцевой революции в США, направленная на удушение сланцевиков ценовая политика Саудовской Аравии, появление новых технологий горизонтального бурения и освоения трудноизвлекаемых пластов... и только Вам, любезнейший, всё ясно и понятно: Путин виноват.
kottigr1 07 августа 2018 | 12:16
captainobvious: Вы тоже считаете РФ "Бензоколонкой Запада", раз её рубль ничего не стоит, а её экономика зависит лишь от цен на жижу.. ?
tag188 07 августа 2018 | 11:42
Копить будут в рублях, в твердой уверенности, что "ничем не обеспеченный доллар" вот-вот рухнет?
polsan 07 августа 2018 | 11:47
tag188: Хорошая шутка! )) Особенно легко накопить рублей на пенсию с 11-80! )))
Уж они -то обеспечены в полной мере и надолго! Было помню и совсем недавно даже и по 100 рублей за один евро! )
mas_mas 07 августа 2018 | 12:03
tag188: В рублях копит Миша Леонтьев. Ну, может ещё Сечин, по совету того же Леонтьева. Остальные россияне в рублёвой зоне сидеть не желают. )))
suntechnick 07 августа 2018 | 11:43
Главное - копить не в рублях и держать в банках. Дома. В трехлитровых. А то после пенсионного грабежа следующий логичный шаг власти - изъятие вкладоа по образцу 91 года.
vasyakirin 07 августа 2018 | 11:47
suntechnick: Надеетесь, Вам статью за оборот инвалюты к тому времени не вжарят?
suntechnick 07 августа 2018 | 11:51
vasyakirin: А я ее оборачивать не буду :). Но Вы правы, у нас все может быть. Проходили.
vasyakirin 07 августа 2018 | 11:43
Наивная молодежь, не помнит как меняли до 10тыс р. в течение 3 дней....
при этом очереди были минимум на неделю...
serhio_25__ 07 августа 2018 | 11:45
""Почти половина россиян планирует копить деньги на пенсию или уже пытаются это делать"" - а должны это делать почти 100% населения, как это происходит во всем мире.
tag188 07 августа 2018 | 11:53
serhio_25__: Во всем мире царским велением не ̶в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ замораживают пенсионные накопления.
Так то в России все работающие тоже уже давно заняты в накопительной пенсионной системе.
serhio_25__ 07 августа 2018 | 12:07
tag188: "": Во всем мире царским велением не ̶в̶о̶р̶у̶ю̶т̶ замораживают пенсионные накопления"" - во всем мире нет государственной индексации пенсии. Ты просто дурачок, которые не знает, как живет мир.
tvitov66 07 августа 2018 | 12:13
serhio_25__: ватан, если бы ты знак как живёт цивилизованный мир, ты бы за наше ворьё не топил по ставке 11-80
tvitov66 07 августа 2018 | 12:03
serhio_25__: во всем мире пенсионные отчисления не мараторят, что бы потом их подарить друзьям глав государств ... надеюсь на хорошее здоровье нашего нацЛидера, что бы потом ответил и отсидел
s011ma 07 августа 2018 | 12:17
tvitov66: Лично я к его здоровью отношусь так же, как и он к моему. А долгих лет пожелаю - по указанной Вами причине.
bignick 07 августа 2018 | 12:19
serhio_25__: А то что у каждого россиянина значительную часть зарплаты забирают в пенсионный фонд не считается?
hiryrg 07 августа 2018 | 12:11
Уже не поможет. "Сожрёт" инфляция. Деревянные, конечно.
s011ma 07 августа 2018 | 12:12
36 процентов россиян не собираются откладывать деньги на старость.
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Потому что не с чего.
kochar 07 августа 2018 | 12:12
Сказки для плебеев от Фонда общественного мнения.
Они хоть верят в эту чепуху?
vadimp 07 августа 2018 | 12:21
Прально, прально.
Вот власти подождут пока поднакопят и опять рупь обваят.