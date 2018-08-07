Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья
Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья. Москва уже выделила достаточное количество средств и не все они были эффективно использованы в прошлые годы, сказал в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Полностью восстановлено жильё должно быть в течение 2 – 3 лет.
В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. Сегодня в Цхинвали пройдут траурные мероприятия с участием семей погибших российских военнослужащих.
Комментарии14
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zztop1960 07 августа 2018 | 11:37
Денег нет , но вы держитесь.У Грузии просите
johnbmw Евгений Большаков 07 августа 2018 | 11:54
Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья - теперь она будет их ТРЕБОВАТЬ????
polsan 07 августа 2018 | 11:58
zztop1960: Москва уже выделила достаточное количество средств и не все они были эффективно использованы в прошлые годы, сказал в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Интересно, сколько миллиардов стоят эти слова "были неэффективно использованы" ?! )
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 11:38
10 лет высасывали из бюджета России бабло на восстановление жилья, но так и не восстановили?
midnightblues 07 августа 2018 | 11:41
mikhail_spb_: Дебилов дело знает
suntechnick 07 августа 2018 | 11:39
Хорошая кормушка. Вечное восстановление, вечные субсидии. Сколько ж там расфигачили за пять дней, если за 10 лет восстановить не могут :) Хотя... В РФ вон и после 70 лет не все восстановлено. Дороги, например :)
student_ru_ru 07 августа 2018 | 11:41
Ничего себе, за 10 лет так и не восстановили. Зато сколько истерики вокруг войны. Блин, в крошечном анклаве не могут справиться, а замахиваются на весь мир. Больные. Грех смеяться.
apels 07 августа 2018 | 11:42
"Не все они были использованны эффективно..." - что не все украли?
10 лет субсидирование Россией этого образования. На пенсии денег нет а вот на это недоразумение есть.
vlabumur 07 августа 2018 | 11:57
apels: "Не все они были использованы эффективно..." - что не все украли?
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Если эффективно то все.
aleksey5 07 августа 2018 | 11:47
Кокойты все-таки Бибилов
ramses333 07 августа 2018 | 11:52
"Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья... Москва уже выделила достаточно средств и не все они были эффективно использованы в прошлые годы".
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Что, сердешные, российские откаты вас замучили? А вы, "романтики", на бескорыстную братскую помощь рассчитывали?
kochar 07 августа 2018 | 12:10
Сказка для плебеев.
Стоит только соску убрать и хана всей и Северной и Южной Осетии,да и вообще всем закавказским республикам.
don_ballon 07 августа 2018 | 12:17
Зачем вкладывать деньги в территорию, которая отойдёт к Грузии как только вождюк склеит ласты? Тем более, южные осетины смоются оттуда, опасаясь ответки.
vadimp 07 августа 2018 | 12:18
Дык все одно на что-то будут. А кудыть дется коли экономически несостоятелен?