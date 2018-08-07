Южная Осетия больше не будет просить у России денег на восстановление жилья. Москва уже выделила достаточное количество средств и не все они были эффективно использованы в прошлые годы, сказал в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Полностью восстановлено жильё должно быть в течение 2 – 3 лет.

В эти дни отмечается 10-летие грузино-югоосетинского конфликта. Сегодня в Цхинвали пройдут траурные мероприятия с участием семей погибших российских военнослужащих.