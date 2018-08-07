На мировых биржах растут цены на нефть. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара. Инвесторы продолжают ожидать, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.

Минувшим вечером Дональд Трамп подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Сегодня вечером начал действовать первый блок санкций. Одновременно Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент. Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы Тегеран не вышел из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Роухани назвал бессмысленной идею США одновременно вводить санкции и развивать дипломатические отношения. Он подчеркнул, что так странам не удастся наладить конструктивный диалог.

Роухан добавил, что страна ожидает от Европы мер, направленных на сохранение иранской ядерной сделки.