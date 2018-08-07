На мировых биржах растут цены на нефть
На мировых биржах растут цены на нефть. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара. Инвесторы продолжают ожидать, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.
Минувшим вечером Дональд Трамп подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Сегодня вечером начал действовать первый блок санкций. Одновременно Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент. Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы Тегеран не вышел из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Роухани назвал бессмысленной идею США одновременно вводить санкции и развивать дипломатические отношения. Он подчеркнул, что так странам не удастся наладить конструктивный диалог.
Роухан добавил, что страна ожидает от Европы мер, направленных на сохранение иранской ядерной сделки.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 07 августа 2018 | 11:35
Видать, кремлежулики всю ночь усердно молились пресвятой углеводородице о поднятии цен.
serhio_25__ 07 августа 2018 | 11:43
mikhail_spb_: ""всю ночь усердно молились пресвятой углеводородице о поднятии цен"" - госдеповские тролли именно так и представляют ценообразования на различные товары.
pmasel 07 августа 2018 | 12:07
Где они такие новости берут? Неделю назад цены были выше на 1 доллар, а месяцем ранее на 5.
polsan 07 августа 2018 | 11:38
Цены на нефть пошли вверх, для бюджета РФ это хорошо, но эти цены потянут за собой удорожание бензина в разной степени во всех странах, что приведёт к росту цен на товары.
Всё их кармана конечного покупателя! Ура! ))
archibald_dandy_esquire 07 августа 2018 | 11:53
polsan:
радость бандитов РФ - сколько можно ещё положить в офшорные общаки!