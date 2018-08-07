Российские спортсмены продолжают успешно выступать на Объединенном Чемпионате Европы. В копилке нашей команды – уже 15 золотых медалей.

Очередную победу на велотреке принесла российской команде Дарья Шмелева, которая стала лучшей в гите. Ранее спортсменка, которой всего 23 года, брала золото в спринтерских гонках. Командной и индивидуальной.

Продолжают радовать и пловцы. В понедельник Климент Колесников выиграл стометровку на спине. Днем ранее 18-летний пловец победил на дистанции в двое короче. Причем, с новым мировым рекордом.

С рекордом Европы выиграл заплыв на 200 метров брассом Антон Чупков. Наконец, в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 сборная России стала серебряным призером.

В общекомандном медальном зачете российская команда уверенно лидирует. Опережая спортсменов Великобритании и Италии.

Сегодня на турнире первые награды разыграют представители легкой атлетики и прыжков в воду.