Российские спортсмены продолжают успешно выступать на Объединенном Чемпионате Европы
Российские спортсмены продолжают успешно выступать на Объединенном Чемпионате Европы. В копилке нашей команды – уже 15 золотых медалей.
Очередную победу на велотреке принесла российской команде Дарья Шмелева, которая стала лучшей в гите. Ранее спортсменка, которой всего 23 года, брала золото в спринтерских гонках. Командной и индивидуальной.
Продолжают радовать и пловцы. В понедельник Климент Колесников выиграл стометровку на спине. Днем ранее 18-летний пловец победил на дистанции в двое короче. Причем, с новым мировым рекордом.
С рекордом Европы выиграл заплыв на 200 метров брассом Антон Чупков. Наконец, в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 сборная России стала серебряным призером.
В общекомандном медальном зачете российская команда уверенно лидирует. Опережая спортсменов Великобритании и Италии.
Сегодня на турнире первые награды разыграют представители легкой атлетики и прыжков в воду.
Комментарии3
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moisha_sekilman 07 августа 2018 | 11:19
Свят, свят, свят что делаеть подлый мульдоний! Нужно срочно направить Грыжку Рядшенкова с Мукларыном для выправления ссытуации на чумпионате Ывропы!
Рашкаванкиным лубырастам и хумячкам нужно поспышить с просьбый к Грыжке и Мукларэну!
piterjanis 07 августа 2018 | 11:55
Молодцы!
max3446 07 августа 2018 | 11:56
Вот поэтому накануне олимпиад всякие родченковы и появляются со сказками про некий дюшес, боятся силы российского честного спорта