На мировых биржах растут цены на нефть. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара. Инвесторы продолжают ожидать, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.

Минувшим вечером Дональд Трамп подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Сегодня вечером начал действовать первый блок санкций. Одновременно Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент. Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы Тегеран не вышел из ядерной сделки.

Евросоюз не поддерживает введенные США против Ирана санкции и намерен защищать от них европейские компании. Вряд ли у кого-то получится бороться с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

Указ о восстановлении пакета санкций Трамп подписал накануне. Вторая часть ограничений вступит в силу в ноябре.