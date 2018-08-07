На мировых биржах растут цены на нефть
На мировых биржах растут цены на нефть. Баррель марки «Брент» стоит почти 74 доллара. Инвесторы продолжают ожидать, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.
Минувшим вечером Дональд Трамп подписал указ о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана. Сегодня вечером начал действовать первый блок санкций. Одновременно Евросоюз ввёл в действие блокирующий регламент. Руководство ЕС призывает предприятия активизировать сотрудничество с Ираном, чтобы Тегеран не вышел из ядерной сделки.
Евросоюз не поддерживает введенные США против Ирана санкции и намерен защищать от них европейские компании. Вряд ли у кого-то получится бороться с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.
Указ о восстановлении пакета санкций Трамп подписал накануне. Вторая часть ограничений вступит в силу в ноябре.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rom8883 07 августа 2018 | 11:11
Мало им арабских насильников. Ещё и иранскую атомную бомбу захотели.
kottigr1 07 августа 2018 | 11:18
rom8883: На мировых биржах растут цены на нефть
-------------------------------------------------------------
Неужели теперь Путин разрешит россиянам есть нормальный сыр и запивать его качественным молоком.. !?
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 11:29
kottigr1: В отличие от тебя дармоеда, россияне сами зарабатывают себе на сыр с молоком и не прикрываются Путиным в случае неудач.
kottigr1 07 августа 2018 | 11:43
moisha_sekilman: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 11:29
kottigr1: Опять ты, интернетная бандеровская глиста с утра до вечера торчишь на доменах RU и пишешь одну и ту же чушь.
Пойми, тебе лайкают только имбецциллы)))
Какой у тебя мотив?
Ты платный бандеротролль (100 гр сала в сутки и чекушка палёной горилки), или ты просто майданутый скакун, у которого кончиллись покрышки, и который и дня без России прожить не может?
Сыр в Москве уже давно швейцарский, чеддер например, вкуснейший, по 900 рэ кГ можно купить. Это по акции, снизили цену с 1 300 рэ до 900.
Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Если Россия занимает 120 место по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место.
Шо ты так за нас волнуешься? Ты об Украине беспокойся, где всё НАМНОГО ХУЖЕ, чем в России.
Кста, дороги в Москве ЛУЧШЕ, чем в Париже или NYC, между прочим...
kottigr1 07 августа 2018 | 11:46
jjuddgge_ddrredd: По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...
kottigr1 07 августа 2018 | 12:10
jjuddgge_ddrredd: Ты об Украине беспокойся..
------------------------------------------------------
Зачем гражданам РФ беспокоится за Украину ?
midnightblues 07 августа 2018 | 11:46
kottigr1: Маленький с уточками выпет сегодня на радостях
А россиянам нельзя расслабляться-химические помидоры и пальмовое масло,вот еда холопа
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 11:12
Вывешу свой более ранние комменты, которые не теряют актуальности. Ботва, это ЛИКБЕЗ для вас, учите наизусть)))
"Армения, Белоруссия, ОДКБ и проч так называемые "наши друззя" - просто вымогатели, "дружба" для них - способ получения безвозвратных кредитоффф, не более.
Братский украинский народ, братский белорусский народ - мифы. Которыми кормили русских коммуняки, которыми продолжаент кормить Путя.
Вот посмотрите на Трампа. Ведь у НЕГО то же самое было недавно! ЕС - друг, Германия - друг. Но скрытые торговые барьеры против US в Европе. Иран враждебно ведёт себя по отн. к Америке,официалы Ирана открыто угрожают Америке. И? Германия, Франция ведут себя как проститутки, вместо поддержки Америки и её санкций - вкладывали деньги в Иран.
Или НАТО. Европа нагло менее 2% ВВП отчисляла на оборону, в то время как Америка - 4%!
И вот пришёл Трамп и поставил эту гнилую Европу на место, открыто сказав, что ему такие "друзья" не нужны. Бизнес должен быть честным. И это сработало!
А Путя - трус и слабак, всё мямлит о братских народах...хе-хе.
ЗЫ. О Грузии и грузинах уже не говорят как о "братском народе". Но вот бываю в Грузии иногда, и не просто в Тбилисо и Сигнахи, а посещаю такие места, как Местиа, Ушгули. Еду из Москвы на авто, а потом путешествую по Грузии. В прошлом году был. Как же там хорошо относятся к россиянам. Гостеприимство знаменитое, и не только за деньги. Всё - искренне. А всё потому, что перестали говорить в России о "братьях-грузинах".
Винят в проблемах (потеря трети территории) не русских, а Саакашвили прежде всего. Он - враг №1 в Грузии.
Люблю Грузию и грузин. Великие Страна и Нация.
В отличии от хохлов. И не надо лицемерить. Бандеровцы и фашисты они в своей массе. Непрятная нация. Как поляки. Стоят друг дружку))" ...
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 11:14
jjuddgge_ddrredd:
Монгерини, Туск и прочие евробюрократы - корумпированны, пустостовы и разрушают перманентно EC. ЕС просто один в один идёт по пути СССР эпохи Брежнева. Скоро появится европейский Горби...
Официалы Ирана прямым текстом, пару месяцев назад, говорили, если Европа будет исполнятьсанкции Америки, то иранцы расскажут о взятках, которые они давали евробюрократам. Лично президент Ирана так говорил.
Монгерини и Туск не имеют кредита доверия в своих собственных странах, рейтинги доверия к ним меньше 10%!
В Европе к Власти приходят Евроскептики - Италия, Австрия, Венгрия, Польша и т.д.
Только майданутые бандерлоги всё скачут и орут: "Сала Украине! Украинда (европейское Сомали или жопа Европы) цэ Эвропа". Хохлов можно понять - это самые большие любители халявы в Мире)))
И смешной факт . Рейтинг Меркель в Германии сейчас - 29%. Позорище!
В Германии на следующихвыборах канцлера и правительство будут формировать Новые Правые. Немцы по горло сыты лицемерной толерантностью, харасментщики-муслимы так и норовят схватить немок за их зады и груди при каждом удобном случае....хе-хе.
cobakevich 07 августа 2018 | 11:22
jjuddgge_ddrredd:
Мальчик, ты дебил.
Иди учи азбуку двоешник безмозглый.
Ты ублюдок скоро сдохнешь, а семьи нет и не будет, несчастный долбоеб.
jjuddgge_ddrredd 07 августа 2018 | 11:33
cobakevich: Как Мне нравится читать такие комменты)))
Очченнь смешно, вы просто настоящий интеллектуал местный...хе-хе.
cobakevich 07 августа 2018 | 11:19
Наконец то ... Теперь и бензин подешевеет !
polsan 07 августа 2018 | 11:21
экспорт Ирана в ЕС увеличился и составил более 1,17 млрд. евро.
Импорт составил 816,47 млн. евро,
В январе 2018 года самыми крупными экспортными направлениями Ирана были Италия (312,8 млн. евро), Испания (240 млн. евро), Франция (229,77 млн. евро), Греция (157,43 млн. евро) и Нидерланды (81,48 млн. евро).
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни Франция, ни ЕС не намерены вводить санкции или контрсанкции в отношении американских компаний в связи с ситуацией вокруг Ирана, поскольку защита ядерного соглашения основывается на опасениях по поводу безопасности и стабильности, а не торговли.
Макрон также сказал, что не будет принуждать компании продолжать вести бизнес в Иране под угрозой американских санкций.
moisha_sekilman 07 августа 2018 | 11:26
90% россиян ждут когда Усраина разорвёт все экономические связи с Россией, и им не придётся кормить дармоедов усраинских. Властям необходимо перекрыть газовую трубу на Усраину, чтобы эти твари сдохли в собственном дерьме!
serg05 07 августа 2018 | 11:49
moisha_sekilman: "Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" осуществил в 2017 году транзит в европейские страны рекордных за последние 7 лет 80,8 млрд. куб. м природного газа"
Ну перекрыли газовую трубу и куда девать эти 80,8 млрд. куб. м газа. Ведь добычу газа не прекратить поворотом рубильника. Можно либо сжигать этот газ факелами, либо консервировать скважины, что является трудоемким и дорогим делом. А тем временем паРашка лишится денег за недопоставленный газ и плюс еще штрафные санкции (деньги проигранные ГП Нефтегазу тоже прибавь сюда). Ну и на что moisha_sekilman собирается жить? От таких как ты даже дерьма не будет, поскольку жрать будет нечего.
indeezjoe 07 августа 2018 | 12:11
Офигительный "эксклюзив"!... О росте нефтяных цен не написал только ленивый! Также пишут о росте рубля по отношению к евро и доллару. Только на Эхе эта тема фильтруется... Так же на Эхе помалкивают о том, что в Германии объявили о начале укладки трубопровода «Северный поток – 2», а в украинской Раде испугались последствий полного закрытия границы с Россией...
Эхо очень эксклюзивно фильтрует информацию - что есть, то есть!...
;-))